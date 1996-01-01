Касьянов сознался!

В прошедший четверг Михаил КАСЬЯНОВ, наконец, перешел от намеков к откровенным заявлениям: в интервью радиостанции "Эхо Москвы" он сознался в том, что хочет стать президентом. Отвечая на вопрос о том, намерен ли он участвовать в президентских выборах 2008 г., экс-премьер заявил: "Сегодня мой ответ - да". И при этом добавил, что еще три месяца назад сомневался в том, следует ли это делать.

Мотивация причин, побудивших его изменить решение, выглядела, мягко говоря, неубедительно. "В настоящее время некому развивать политические процессы, которые могут дать результаты, ожидаемые людьми", - заявил Касьянов.

Высказываясь на тему возможных революционных сценариев в России, Касьянов отметил, что предпосылок к революции в стране нет, хотя население еще не полностью разобралось с теми проблемами, которые сегодня существуют в повседневной жизни людей. "Я против революционного развития", - заявил экс-премьер и, указав на "плохой социальный климат", из-за которого "многие люди не видят будущего", попутно отметил "нормальное состояние экономики" в России (что не сильно увязывается с ранее обозначенным им же тезисом об "ухудшении экономической ситуации", послужившем одним из стимулов заявить открыто о президентских амбициях). Впрочем, характеризуя революцию как некое зло, Касьянов поступил дальновидно. Как известно, некоторые политологи убеждены в том, что Касьянова толкает вперед "партия олигархического реванша" - БЕРЕЗОВСКИЙ и НЕВЗЛИН, которые используют его политический потенциал на случай кризиса в стране. Своим вчерашним высказыванием экс-премьер подчеркнул, что не видит себя в этом гипотетически возможном сценарии.

А вот почему не видит, стало понятно дальше. Пожалуй, самое замечательное признание Касьянова состояло в том, что он не станет отвечать категорическим отказом, если ПУТИН предложит ему вернуться в свою команду. "Нам нужно будет выверить все позиции, то есть сделать то, что мы сегодня делаем с лидерами демократических партий. То же надо будет сделать и в таком случае - выверить все позиции, понять, что он хочет, о какой работе идет речь", - заявил Касьянов. И вообще Путин в первые 3,5 года своего президентского срока проводил верную политику, а затем взял ошибочный курс (имеется в виду "ЮКОС"). Но в будущем президент, хоть и не является демократом ("То, что сегодня происходит, антидемократично"), не станет менять Конституцию и не пойдет на третий срок, убежден Касьянов.