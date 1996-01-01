Дорогая голодовка депутата Бельтюкова

Депутат краевого Законодательного собрания Леонид БЕЛЬТЮКОВ добивается отмены решения Ленинского райсуда г. Владивостока о взыскании с него 200 тыс. руб. в пользу председателя Арбитражного суда Приморского края Сергея ЧУМАКОВА.

Как стало известно "ЗР", г-ном Бельтюковым подана кассационная жалоба, в которой он полностью снимает с себя вину за нанесение морального вреда служителю Фемиды. Парламентарий утверждает, что в ходе судебного разбирательства "не был доказан факт распространения ответчиком сведений, порочащих честь и достоинство истца в СМИ".

Речь идет о скандальной истории, активным участником которой, помимо Леонида Бельтюкова, стал его коллега по депутатскому корпусу Адам ИМАДАЕВ. В январе 2004 г. они объявили голодовку "в знак протеста против противоправных действий Арбитражного суда и администрации Приморского края". По мнению местных законотворцев, эти структуры способствовали преднамеренному банкротству ряда крупнейших предприятий, что "свидетельствует о коррумпированности органов государственной и судебной власти".

Особенно жестких нападок удостоились председатель арбитражного суда Сергей Чумаков и тогдашний вице-губернатор Николай КОРОЛЕВ, которых оголодавшие парламентарии требовали отстранить от занимаемых должностей "до окончания расследования". Обвинения были изложены в широко растиражированном и цитируемом на страницах СМИ Открытом письме на имя Президента РФ, премьер-министра, руководителей палат Федерального Собрания, генерального прокурора и т.д. Свои подписи под документом поставили также депутаты Николай МАРКОВЦЕВ, Александр МАМОШИН и примкнувший к ним представитель общественности в краевой квалификационной коллегии судей Сергей ДОЛОТОВ.

Расследованием обстоятельств, связанных с банкротством социально-значимых предприятий, занималась временная депутатская комиссия ЗС, в состав которой вошли также Бельтюков с Имадаевым.

Последний стал даже ее председателем. Результат - публичное признание в необоснованности озвученных ранее обвинений. Факты, что называется, не подтвердились. Исправляя досадную ошибку, гордый депутат Имадаев нашел в себе силы извиниться перед Сергеем Чумаковым. Однако Геннадий Бельтюков примеру коллеги не последовал. За что в конце концов и поплатился. Не дождавшись от него покаянных слов, председатель арбитражного суда обратился в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации.

Свои моральные потери Сергей Чумаков оценил в 300 тыс. руб. Несмотря на столь значительную сумму иска, г-н Бельтюков на судебных слушаниях ни разу не появился. Возможно, деньги для него значат меньше, чем сохранение лица? А может, просто потому, что считал себя ненадлежащим ответчиком. По мнению депутата, к суду следует привлечь авторов публикаций. Сам-де он ничего плохого о Чумакове никогда не говорил, не писал, не подписывал, в том числе и Открытое письмо к Президенту.

Однако документы и факты говорили не в пользу этой версии, поэтому Светлана ШУЛЬГА, разбиравшая гражданское дело, пришла к выводу о доказанности вины Леонида Геннадьевича. Правда, в качестве денежной компенсации морального вреда суд постановил взыскать с депутата "всего" 200 тыс. рублей.

В августе решение Ленинского райсуда вступило в законную силу. Но, как оказалось, парламентарий не смирился с судьбой. Рассмотрение кассационной жалобы Леонида Бельтюкова назначено на 29 сентября.