Тактичная экзекуция

Удивительно культурный в России министр экономического развития. С таким изяществом и тактом высек руководителей дальневосточных субъектов на совещании, которое состоялось во Владивостоке 18 сентября, что никто даже обидеться не успел. А, может, каждый из губернаторов втайне надеялся, что слова о неэффективном менеджменте отдельных краев и областей относятся не к нему. К нему, уж будьте покойны, то есть к ним. Ситуация-то везде практически одинаковая.

Новости от министра

Вообще, выступление Германа ГРЕФА на совещании условно можно поделить на две части. Или даже три. Первая часть - концептуальная, вторая - новостийная и третья - ответы на вопросы журналистов. Если начинать с новостей - в большинстве своем хороших, то главной новостью следует считать тот факт, что, пожалуй, впервые некоторые поручения Президента РФ, озвученные им в ежегодном послании Федеральному Собранию, на этот раз, кажется, близки к воплощению в действительность.

Во-первых, в дальневосточный вояж Греф отправился по прямому распоряжению президента, а компанию ему составили несколько десятков правительственных чиновников, включая министров транспорта и природных ресурсов - Игоря ЛЕВИТИНА и Юрия ТРУТНЕВА соответственно. Делегация, к слову, работает достаточно придирчиво, не отказываясь от внесения изменений в программы пребывания в том или ином регионе, когда что-то остается невыясненным или непонятным. Так, например, в Приморье Греф и компания задержались на 12 часов больше запланированного с тем, чтобы посетить еще Восточный порт, а также ряд других объектов общекраевого значения.

Во-вторых, президентские рассуждения о приоритетной политике в отношении Дальнего Востока на практике обернулись увеличением финансирования федеральных дальневосточных программ по сравнению с 2004 г. в 6 раз. В 2006 г. на Дальний Восток будет перечислено почти $600 млн, и этот уровень финансирования сохранится, как минимум, в течение двух ближайших лет. Более того, Инвестиционный фонд, создаваемый на будущий год правительством РФ, также готов поделиться большей частью из предполагаемых в нем 70 млрд руб. в пользу дальневосточных регионов.

Правда, не всех, а тех, кто сумеет представить под инвестиции качественные бизнес-проекты, а также возьмет на себя их софинансирование. Несмотря на то, что проект положения об инвестиционном фонде еще находится в стадии разработки, Минэкономразвития готов рассматривать региональные инвестиционные проекты уже сейчас. Равно, как и заявки на создание особых экономических зон в том или ином регионе.

Далее из благих новостей стоит отметить принципиально новый подход правительства к проблемам образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Для регионов в этом плане первостепенное значение имеют две последние позиции. По словам Грефа, на нужды здравоохранения в 2006 г. будут отпускаться многим большие средства, но новизна ситуации заключается в том, что эти средства будут использоваться для обеспечения максимальной доступности качественных медицинских услуг рядовому населению. Будут строиться новые высокотехнологичные операционные центры, увеличиваться квоты на проведение сложных и дорогостоящих операций, финансирование которых поручено региональным властям. Деньги на эти нужды, возможно, поступят в регионы в виде специальных трансфертов.

Что касается АПК (агропромышленного комплекса), то здесь основные усилия правительства сосредоточены на ипотечном кредитовании сельских специалистов. Сроки предоставления ипотечных кредитов вырастут с 5 до 8 лет. Кстати, ипотеке вообще с 2006 г. предрекают бум развития. Правительство намерено в разы увеличить софинансирование ипотечных программ, а также увеличить количество жилищных сертификатов, выделяемых для военных. Единственная сопутствующая неприятность столь социально значимым проектам заключается в прогнозируемом резком росте цен на рынке жилья. И хотя министр экономического развития предлагает финансовый инструмент для предотвращения или смягчения реальной угрозы подорожания квартир, определенная тревога, как минимум, за приморский рынок жилья в этом плане есть.

Ну, сами посудите. Предложения правительства сводятся к схеме, которая предполагает открытость и непредвзятость правил игры на строительном рынке. Регионы определяются с участками под строительство, закладывают эти земли в банки под половину кредитной ставки в 13%. Вторую половину финансирует федеральный бюджет. По завершении строительства региональные администрации рассчитываются с банками, а оставшиеся деньги направляют на инженерную инфраструктуру. Если администрации не выполнят свои роли, то цены на квартиры будут продолжать расти. Вы можете представить идеальное развитие такого сценария в том же Владивостоке или Приморье, где строительство является прерогативой нескольких компаний, лоббируемых городскими и краевыми чиновниками, а те предприятия, которые не входят, в число избранных, потихоньку уводят свои капиталы в Хабаровский край и Москву? Посмотрите на местные квартирные цены, и ответ на этот вопрос станет для всех очевидным.

Концептуальные противоречия

К слову, можно ответить на этот вопрос и словами Грефа, а заодно перейти к концептуальной части его выступления.

- Вы просто не умеете работать в конкурентной среде, - без обиняков заявил министр дальневосточным губернаторам и весьма доходчиво объяснил свою точку зрения на нескольких примерах взаимоотношений между правительством и региональными властями.

Так, в 2005 г. федеральный бюджет впервые предусмотрел 1,5 млрд руб. на инвестиционные проекты в малом бизнесе. Дальний Восток практически проигнорировал возможность принять участие в распределении этих средств, отдав их на откуп и без того развитым Москве, Санкт-Петербургу и Татарстану.

- Знаете, складывается впечатление, что это правительству нужны все инструменты развития, - сказал Греф. - Регионы постоянно требуют деньги, мы что-то создаем, предлагаем, а когда дело доходит до предложений с мест, то начинается экзотика.

Честно говоря, на наш взгляд, экзотика начинается намного раньше региональных предложений. Огромная проблема заключается в том, что несмотря на новый порядок назначения губернаторов, политическая лояльность по-прежнему остается определяющим фактором в отношения регионов с федеральным центром. В этой связи, региональным лидерам дозволено использовать монопольные подходы в экономике и политике субъектов. Для отвода глаз этот подход, как наверняка помнят читатели "ЗР", даже получает псевдонаучное обоснование. Но в условиях монопольной экономики и политики конкурентоспособность атрофируется. Нет свежих идей, независимый от чиновников бизнес уходит, а потому и на внешнем рынке инвестиций предложения из таких регионов выглядят самостийной экзотикой. И Приморье здесь, к сожалению, не исключение.

Министр природных ресурсов Юрий Трутнев, например, отвечая на вопрос о строительство нефтепровода "Тайшет - Находка", заметил, что если экология становится препятствием на пути инвестиционного проекта, то это говорит о том, что сам проект выполнен некачественно. Да и вообще, откровенно говоря, было даже немного стыдно за наших чиновников, когда Греф уговаривал их внимательно прочитать новый закон "О концессиях", а также приглашал вместе с мэрами посетить выставку прямых инвестиций в Каннах, которая состоится в марте будущего года:

- Это крупнейшая инвестиционная выставка. Но лишь три региона представлены на ней качественными инвестиционными проектами - Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, а остальные - в основном портретами губернаторов.

Чиновники, облеченные властью, и сами должны знать об этих вещах. На то их и облекли, как говорится. Однако, не знают, не читают, не видят, занимаясь в основном укреплением личных властных позиций. И, благо, что в правительстве начинают это понимать. Неслучайно Герман Греф, рассказывая о планах по упразднению большинства территориальных органов федеральных структур в субъектах РФ, сказал, что в этот проект по распределению властных полномочий обязательно будет включено положение о подчинении губернаторов министрам. Кроме того, ликвидация территориальных федеральных органов не затронет такие стратегические для государства институты, как таможня. И Греф объяснил почему:

- Начальники таможенных управлений будут назначаться из Москвы. Ваши мнения учитываться не будут, от вас требуется только автоматическое согласие. Потому что со всем этим крышеванием контрабанды местными чиновниками нужно кончать. Ущерб российской промышленности наносится просто колоссальный. Я недавно подписал приказ об отстранении от должности начальника Находкинской таможни после задержания 3 тыс. тонн контрабандного мяса вместо 780 тонн строительных материалов по документам. Это же целый год работы среднего свинокомплекса. 400 контейнеров с начала года!

Возмущение министра оправданно. Не совсем оправданны только его надежды на помощь СМИ в борьбе с таким явлением, как коррупция, о чем он сказал уже на пресс-конференции. На какую помощь рассчитывает министр, если отношения региональных властей и СМИ строятся по тому же принципу, что и на федеральном уровне - экономическое и административное давление при малейшей попытке независимой оценки ситуации. Ну а коль скоро такие масштабы коррупции, как 3 тысячи тонн контрабандного мяса возможны только с участием самых высокопоставленных региональных чиновников, то остается надеяться только на честность московских протеже. Кстати, новый начальник дальневосточного таможенного управления, по словам Грефа, пользуется особым доверием федералов. Дай бог, обоснованным.

Сам же Греф еще сохраняющееся доверие к региональным чиновникам в воскресенье продемонстрировал купанием в Амурском заливе. Несмотря на знание о проблемах с очистными сооружениями Владивостока, министр признался, что гарантией своей безопасности посчитал купание неподалеку местных жителей. Рискнем предположить, что в роли местных жителей ранним воскресным утром выступили сотрудники каких-либо охранных служб. Здравомыслящие жители Владивостока купаться в здешних водах, даже по приглашению губернатора, вряд ли бы рискнули.