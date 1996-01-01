Районы разменяли 8-й десяток

В минувшие выходные два района Приморья отметили 70 лет со дня создания - Анучинский и Чугуевский.

В Чугуевке - административном центре Чугуевского района на центральной площади райцентра собрались жители сел. Здесь было устроено шествие, в котором приняли участие предприятия и организации района. На центральной улице села работала выставка-ярмарка, где были представлены товары местных умельцев и продукция предприятий - в основном продукты питания.

Приятным завершением праздничной программы стал конкурс красоты, для которого специалисты владивостокского модельного агентства FAST несколько месяцев отбирали и готовили девушек из сел района.

У нового главы района Александра ДРОНИНА масса идей и планов по развитию экономики территории. Например, строительство завода по переработке дикоросов, на котором, как планируется, уже к концу 2006 г. получат работу 60 человек.