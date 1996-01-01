Вольский рассказал "четвертой власти" о планах РСПП

В Москве прошла встреча руководства Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП) с руководителями региональных печатных СМИ. Организаторами действа помимо РСПП выступил Клуб главных редакторов региональных газет России "Четвертая власть". Журналисты приехали из сорока регионов страны. Дальний Восток на встрече представлял первый зам. главного редактора ИК "Золотой Рог" Андрей ПУШКАРЕВ.

От РСПП в совещании приняли участие президент Союза Аркадий ВОЛЬСКИЙ, вице-президенты союза Виктор ДОМБРОВСКИЙ и Валерий НИКУЛИН, ряд руководителей региональных отделений Союза, а также представители комитетов и рабочих групп РСПП.

Открывая встречу, Аркадий Вольский сразу отметил, что члены РСПП уверены, "что отечественный бизнес, а вместе с ним и РСПП должны сделать главный акцент на региональной деятельности". А идея встречи с руководителями региональных СМИ зародилась еще в ноябре прошлого года на очередном съезде РСПП, ведь, по убеждению его представителей, без помощи прессы "развернуть активную работу по всей стране невозможно". "Это, что называется, предыстория, дабы, не дай Бог, у кого-то из посторонних не возникло впечатление, что мы собрались на скорую руку, воспользовавшись раздутым вашими московскими коллегами, не исключено, что по специальному заказу, скандалу", - сказал Вольский.

Он имел в виду публикации в центральных СМИ посвященные, слухам о расколе в рядах РСПП. "Не стану отрицать, - продолжил он. - Внутри руководства РСПП существуют достаточно острые внутренние противоречия. Но эти противоречия не сегодня возникли и не завтра исчезнут".

Далее Вольский заверил, что члены союза пришли к пониманию, что свое внимание РСПП должен сосредоточить не на внутренних противоречиях, которые предложено решать в рабочем порядке, а на самых острых проблемах России, решение которых без участия социально ответственного бизнеса в принципе невозможно. Таковых в руководстве союза видят три.

Первая. Катастрофическая разница между максимальными и минимальными доходами первых и последних десяти процентов населения (от 17 до 20 раз).

Вторая. Превышение уровня смертности над уровнем рождаемости (почти миллион человек в год).

Третье. Стремительный рост темпов и объемов коррупции (несколько десятков тысяч долларов в расчете на одного среднестатистического чиновника в год).

Вольский не отрицал, что многие негативные явления в экономике и социальной сфере страны возникли не без участия безответственных представителей бизнеса, но огульно обвинять бизнесменов, в том числе и крупных, во всех бедах России он бы не советовал. По мнению главы РСПП, именно бизнес предотвратил в 90-х годах прошлого века экономическую катастрофу при переходе от административно-хозяйственной системы к рыночным механизмам управления. Кроме того, именно бизнес в достаточно сжатые сроки осуществил смену собственности в стране с государственной на частную, не допустив при этом дестабилизации ситуации. Хотя и не без изъянов.

Аркадий Вольский акцентировал внимание газетчиков на маленькой приписке в названии РСПП - (работодателей). "В нашем сокращенном названии - это слово стоит в скобках, но в действительности это суть нашей деятельности", - сказал президент союза. "В конечном итоге именно в обеспечении занятости, в достойной оплате труда, в повышении эффективности отечественной экономики, а не в обеспечении лишь высокой прибыли для тех или иных представителей бизнеса, пусть даже исключительно крупного, мы видим свое предназначение".

Среди приоритетных направлений работы РСПП Аркадий Вольский назвал содействие снижению налоговой и бюрократической нагрузки на предприятия; разработку промышленной политики или политики конкурентоспособности отечественных предприятий; соблюдение этических принципов в бизнесе и совершенствование корпоративного управления.

Не обошел Вольский стороной и олигархов. "Богатые и влиятельные люди, живя в России, не должны забывать: по богатству и влиянию с них и спрос. Граф ВОРОНЦОВ, писал дочерям в одном из личных писем: "Вы должны вести себя так, чтобы вам никогда не было стыдно за свое положение и богатство. Не мешало бы и нашим героям прислушаться к этому совету...". И, похоже, многие из тех, кого принято относить к олигархам, к совету мудрого политика уже прислушались - среди членов РСПП и, более того, среди руководителей комитетов и рабочих групп Союза много знакомых фамилий: ВЕКСЕЛЬБЕРГ, ДЕРИПАСКА, МОРДАШОВ, ФРИДМАН...

Президент РСПП сообщил также о своей встрече с президентом Владимиром ПУТИНЫМ, на которой рассматривались вопросы работы союза в регионах, корпоративного управления, а также социальной ответственности бизнеса.

Представительности встрече добавил и визит директора Экспертного института, руководителя Высшей школы экономики Евгения ЯСИНА, который представил доклад "Руководить - значить уметь анализировать и предвидеть". Региональные журналисты также не без интереса послушали и поучаствовали в дискуссиях на следующие темы: "Что мы ждем от ВТО, а ВТО - от России", "Из чего состоит механизм корпоративного управления", "Совершенствование налоговой системы в России. Взаимодействие бизнеса власти и СМИ" и другие.

Во время семинара представители РСПП ответили на многочисленные вопросы региональных и центральных изданий и телеканалов, присутствующих на встрече. Особый интерес у представителей региональных СМИ вызвали вопросы, связанные с назначением губернаторов, текущей деятельностью РСПП и задачами, стоящими перед союзом.