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Параллельное правительство

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В пятницу стало известно о том, что в ближайшее время будет опубликован указ Владимира ПУТИНА о создании Президентского совета по контролю за реализацией приоритетных национальных проектов. Отмечается, что Совет возглавит сам президент. В его работе должны принять участие экспертные и деловые круги. По мнению аналитиков, это фактически означает появление параллельного правительства и прямое руководство президентом органами исполнительной власти и говорит о том, что глава государства не доверяет кабинету Михаила ФРАДКОВА реализацию ключевых реформ.

Как рассказывает "КоммерсантЪ", Президентский совет будет планировать общий объем и постатейную разбивку бюджетных расходов, которые потребуется осуществить в 2006-2008 гг. в ходе реализации приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, жилья и сельского хозяйства. Кроме того, новое образование будет контролировать эти расходы, ход коммерческих переговоров с поставщиками и эффективность всех проведенных в рамках проектов работ. Эксперты полагают, что решения совета будут носить рекомендательный характер, иначе же потребуется серьезнейшее изменение всего законодательства, на что Кремль сейчас вряд ли пойдет.

Таким образом, к Совету в некоторой степени переходят функции Кабинета министров. А поскольку возглавлять его будет лично президент, можно сделать вывод, что Владимир Путин берет на себя часть премьерских полномочий. Все это означает серьезное перераспределение властных полномочий между президентом и премьером за два года до парламентских выборов.

Напомним, Путин предложил создать Совет по реализации приоритетных национальных проектов, работу которого он пообещал контролировать лично, после того как на встрече в Кремле с министрами, членами Совета федерации, депутатами Госдумы представил программу реформ в области здравоохранения, образования и жилья, фактически огласив программу своих действий на период до 2008 г., до истечения второго срока своих президентских полномочий.

Многие считают, что заявления Путина, сделанные в Кремле, являются частью предвыборной программы. Они говорят, что столь ярко выраженные авторитарные настроения - следствие глубочайшего кризиса в отношениях власти и общества. Создание Президентского совета по контролю над реализацией приоритетных национальных проектов говорит о беспомощности правительства, заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" лидер партии "Наш выбор" Ирина ХАКАМАДА. "Правительство серьезно коррумпировано, и любые государственные расходы приводят к тому, что объект не появляется, а деньги исчезают, поэтому это еще одна бюрократическая попытка с помощью одного института проконтролировать другой, - отметила И.Хакамада. - В свое время во время президентской кампании я говорила, что два дублирующих органа ни к чему".

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