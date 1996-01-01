Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Параллельное правительство
В пятницу стало известно о том, что в ближайшее время будет опубликован указ Владимира ПУТИНА о создании Президентского совета по контролю за реализацией приоритетных национальных проектов. Отмечается, что Совет возглавит сам президент. В его работе должны принять участие экспертные и деловые круги. По мнению аналитиков, это фактически означает появление параллельного правительства и прямое руководство президентом органами исполнительной власти и говорит о том, что глава государства не доверяет кабинету Михаила ФРАДКОВА реализацию ключевых реформ.
Как рассказывает "КоммерсантЪ", Президентский совет будет планировать общий объем и постатейную разбивку бюджетных расходов, которые потребуется осуществить в 2006-2008 гг. в ходе реализации приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, жилья и сельского хозяйства. Кроме того, новое образование будет контролировать эти расходы, ход коммерческих переговоров с поставщиками и эффективность всех проведенных в рамках проектов работ. Эксперты полагают, что решения совета будут носить рекомендательный характер, иначе же потребуется серьезнейшее изменение всего законодательства, на что Кремль сейчас вряд ли пойдет.
Таким образом, к Совету в некоторой степени переходят функции Кабинета министров. А поскольку возглавлять его будет лично президент, можно сделать вывод, что Владимир Путин берет на себя часть премьерских полномочий. Все это означает серьезное перераспределение властных полномочий между президентом и премьером за два года до парламентских выборов.
Напомним, Путин предложил создать Совет по реализации приоритетных национальных проектов, работу которого он пообещал контролировать лично, после того как на встрече в Кремле с министрами, членами Совета федерации, депутатами Госдумы представил программу реформ в области здравоохранения, образования и жилья, фактически огласив программу своих действий на период до 2008 г., до истечения второго срока своих президентских полномочий.
Многие считают, что заявления Путина, сделанные в Кремле, являются частью предвыборной программы. Они говорят, что столь ярко выраженные авторитарные настроения - следствие глубочайшего кризиса в отношениях власти и общества. Создание Президентского совета по контролю над реализацией приоритетных национальных проектов говорит о беспомощности правительства, заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" лидер партии "Наш выбор" Ирина ХАКАМАДА. "Правительство серьезно коррумпировано, и любые государственные расходы приводят к тому, что объект не появляется, а деньги исчезают, поэтому это еще одна бюрократическая попытка с помощью одного института проконтролировать другой, - отметила И.Хакамада. - В свое время во время президентской кампании я говорила, что два дублирующих органа ни к чему".
Новости тематики
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
Новости раздела
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
- Эксперты обсудили вопросы улучшения качества жизни на Дальнем Востоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе