Мэр тасует кадры

Объявленное мэром Владивостока Владимиром НИКОЛАЕВЫМ очередное сокращение штата сотрудников городской администрации на минувшей неделе "ЗР" подтвердил и руководитель пресс-службы мэрии Алексей КАЗАКОВ. По его словам, соответствующую разнарядку получили все структурные подразделения администрации, и в общей сложности планируется уволить около 500 человек.

Таким образом, вкупе с предыдущим сокращением городская администрация откажется от услуг уже почти тысячи сотрудников, а ее численность составит 1250 человек. В мэрии Владивостока два этапа сокращений объясняют требованиями федерального законодательства и... личными убеждениями мэра Николаева. В последнее время совпадением личных убеждений чиновников на местах с любыми федеральными требованиями уже никого не удивишь. Но сам мэр на встречах с избирателями все сокращения объясняет экономией средств.

Так, например, предыдущее сокращение позволило высвободить около 400 млн руб., которые, по его словам, были направлены на дополнительные расходы в сферах образования, здравоохранения и ЖКХ. От нового сокращения финансовая отдача ожидается примерно такой же.

В этой связи возникает несколько вопросов. Во-первых, во что обходится городскому бюджету содержание одного рабочего места в городской администрации? Почти миллион на брата или на сестру - многовато получается. Даже если учесть расходы на ГСМ, содержание автотранспорта, который также уменьшился наполовину, фонд заработной платы, социальный пакет и т.д. - цифра все равно представляется несколько завышенной. И это притом, что сокращения практически не касаются самого оплачиваемого высшего менеджерского звена городской администрации. Очевидно, что в этом вопросе либо с рапортом по экономии поторопились, либо с экономикой управления в мэрии Владивостока серьезные проблемы.

Собственно, второй вопрос и касается именно экономики управления. В городской администрации штатное расписание в 1250 человек называют ответом на требования федеральных нормативов, но вот где эти нормативы прописаны, объяснить затруднились. ФЗ N131 лишь разграничивает полномочия исполнительной власти, но никто пока не может четко сказать, чего и сколько под эти полномочия потребуется.

Свидетельством тому, например, несоответствие между количеством сотрудников краевой администрации и предполагаемым штатным расписанием мэрии. Краевая администрация также время от времени проводит внутреннюю реорганизацию. Минувшей весной "белый дом" пошел на сокращение 15% сотрудников аппарата. С 1 сентября извещения об увольнениях ожидают еще 15%. Таким образом, численный состав сотрудников краевой администрации предполагается довести до цифры менее тысячи человек, то есть меньше, чем в администрации Владивостока.

Любопытно, что ощутимого сокращения полномочий на уровне субъекта в 2006 г. пока не ожидается. Произойдет, скорее, некая перетасовка обязанностей, которые на общий объем ответственности существенного влияния не окажут. Так, освобождаясь от некоторых исполнительных функций в системе ЖКХ, край берет на себя дополнительные обязательства в сфере социальной защиты населения. Проще говоря, четкого представления о последствиях такого оборота функций на сегодня нет, но в краевой администрации предполагают, что тысячи сотрудников для их исполнения хватит. Об экономии средств речи при этом не идет.

Как и в начале своего первого срока, губернатор ДАРЬКИН рассуждает об оптимизации управления.

Поневоле там, где заходит речь о высвобождающихся миллионах на благо горожан, закрадываются подозрения о некотором кризисе управления и серьезных проблемах с наполняемостью доходной части бюджета.

Особенно в преддверии основного этапа административной реформы в 2006 г. Какая уж тут экономия, если параллельно с сокращением создаются новые управленческие структуры - в частности, управляющие компании в системе ЖКХ. Формально к администрации города они как бы отношения не имеют, но мы же прекрасно понимаем, что дело тут не в формальностях. И дело тут, наверно, не только во Владивостоке. Краевой центр - это огромная лакмусовая бумажка, самым отчетливым образом высвечивающая проблемы реорганизации муниципального самоуправления, когда никто толком не знает, что будет с этим самым управлением в следующем году. Во Владивостоке еще, слава богу, есть какой-то люфт управленческих решений, в котором можно лавировать в зависимости от обстоятельств.

В городских и сельских поселениях такого люфта нет. Плюс жесточайший дефицит специалистов, неразбериха с финансированием исполнительных функций и навязанное несколько лет назад "Примтеплоэнерго" с огромными долгами. Все это, откровенно говоря, вызывает вполне осязаемую тревогу за будущее края в период прохождения отопительного сезона. А он, кстати, уже не за горами. Как бы высвобождаемыми нынче миллионами не пришлось латать дыры непонятных реорганизационных перестроек.

По нашей информации, например, управляющие компании ЖКХ Владивостока до сих пор не имеют типовых договоров на обслуживание жилого фонда. Что-то странное происходит и с кадровой чехардой в системе здравоохранения, пару недель назад проявившуюся трагической гибелью бывшего депутата гордумы и главного врача детской больницы N2 Михаила ТАРУЛИСА. В этих условиях хотелось бы иметь больше информации о видах городских властей на структуру управления Владивостока.

Экономия на собственном содержании, конечно, похвальна, но к развитию города ни она, ни ее миллионы отношения не имеют. Уж извините.