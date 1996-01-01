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Депутаты позаботились о дорогах
Приморские депутаты предлагают обязать чиновников своевременно информировать население об ограничении движения на дорогах края.
На рассмотрение краевого парламента поступил проект краевого закона "Об ограничении или прекращении движения транспортных средств на дорогах Приморского края". Законопроект в первом чтении уже одобрил на своем заседании 6 сентября комитет Законодательного Собрания по экономической политике и собственности.
По словам разработчика проекта депутата Александра ПЕРЕДНИ, подобный нормативный акт уже принят и действует в Санкт-Петербурге. Для Приморья, где зарегистрировано более 500 тысяч автомобилей, проблема автомобильных пробок не менее актуальна. Причиной заторов на городских дорогах нередко становятся ремонтно-строительные работы, массовые и протокольные мероприятия, аварийные ситуации. Но если аварии невозможно предусмотреть заранее, то информацию о планируемых ограничениях движения на тех или иных участках дорог, по мнению законодателей, своевременно доводить до сведения владельцев автотранспорта вполне возможно. Документ также определяет основания для прекращения или временного ограничения движения транспортных средств на дорогах, полномочия органов власти в этой сфере и ответственность за нарушение установленного порядка.
В первом чтении проект закона "Об ограничении или прекращении движения транспортных средств на дорогах Приморского края" Законодательное Собрание рассмотрит на своем очередном заседании 28 сентября.
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