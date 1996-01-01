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Приморцев идентифицируют в репозитарий

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

8 и 9 сентября пройдет семинар-совещание "Типовые решения информационно-коммуникационных технологий в регионах в рамках мероприятий Федеральной целевой программы "Электронная Россия" на примере Приморского края".

Как сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на председателя комитета информатизации Татьяну ЛАДЫГИНУ, мероприятие будет посвящено реализации в крае концепции системы персонального учета населения.

Концепция принята распоряжением Правительства РФ 9 июня 2005 г. "Система персонального учета населения - это система взаимодействия органов государственной власти по обмену персональными данными о гражданах и создается на основе современных информационных технологий", - говорит Татьяна Ладыгина.

Она отметила, что в настоящее время существуют разные ведомства, которые хранят данные о населении: пенсионный фонд, управление по налогам и сборам, паспортно-визовая служба, ЗАГС, миграционная служба, база ЖКХ и многие другие. Согласно концепции, планируется создать репозитарий, где будут храниться идентификаторы персональных данных. Репозитарий будет соединен со всеми ведомствами и базами данных. Таким образом, для получения любой информации достаточно будет обратиться в репозитарий.

В Приморье реализация концепции начнется уже в нынешнем году. На первой ступени будет создан репозитарий, который соединит данные служб загса и ЖЭУ во Владивостоке. Для этих целей из федерального бюджета выделено 3 млн руб.

"В ходе семинара, который пройдет в сентябре, будут рассмотрены вопросы по созданию системы персонального учета населения в Приморье", - подчеркнула Татьяна Ладыгина. По ее словам, в краевом бюджете на 2006 г. предусмотрено 5 млн руб. на внедрение концепции в крае.

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