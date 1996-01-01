Проект бюджета уже называют горячим

Главный финансовый документ года - проект бюджета поступит в Законодательное собрание Приморского края 12 сентября.

Об этом "ЗР" сообщили в пресс-службе ЗС ПК. Однако уже известно, что прохождение бюджета через депутатский корпус не обойдется без жарких дебатов.