"Молодой семье" подсобили

С 5 сентября во Владивостоке возобновился прием документов от молодых семей, претендующих на участие в губернаторской краевой целевой программе "Квартира молодой семье" на 2002-2010 г.

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Приморского края, на реализацию данной программы Владивостокскому городскому округу выделено 180 млн руб. из средств краевого бюджета 2005 г.