Оппозиция не спасет Россию

"Политический сезон 2005-2006" в России начался досрочно. О своем решении баллотироваться в депутаты Госдумы заявил из тюремной камеры бывший глава ЮКОСа Михаил ХОДОРКОВСКИЙ. А экс-премьер Михаил КАСЬЯНОВ выступил со статьей, которая, по сути, представляет собой мини-программу по выводу России на демократические рельсы.

Однако эксперты не верят в ренессанс российской оппозиции - по крайней мере, этой осенью. Власть сделала выводы из скандала вокруг монетизации льгот: трата нефтяных денег на социальные нужды помогает ей сбивать градус массового недовольства. А самостоятельно разбудить в россиянах политическую активность оппозиция, судя по всему, пока не в состоянии. Представители либералов сами признают, что переговоры о создании единой партии могут затянуться до следующего года. Левые говорят, что им "по пути" с либералами только на текущих мероприятиях, но отвергают их идеологию. Так что если власть не наделает грубых ошибок, подобных реформе льгот, у оппозиции так и не появится платформы для объединения. А вынашивание идеи, которая могла бы объединить оппозицию, может занять еще как минимум год.

Михаил Ходорковский намерен баллотироваться в депутаты Госдумы по 201-му Университетскому избирательному округу Москвы - вместо уходящего во Внешторгбанк Михаила ЗАДОРНОВА. О готовности войти в состав инициативной группы по выдвижению Ходорковского заявила лидер партии "Наш выбор" Ирина ХАКАМАДА и "яблочники" - в лице первого зампреда партии Сергея ИВАНЕНКО. Казалось бы, это ли не возможность для объединения оппозиции? Но нет - даже сами либералы считают решение Ходорковского (и свою поддержку ему) лишь красивым жестом, не более. "Вокруг Ходорковского объединение произойдет, - сказала Ирина Хакамада. - Но мы понимаем, что он ничего не выиграет и вряд ли даже будет зарегистрирован, здесь важен, скорее, сам жест".

Другим "центром силы" мог бы стать Михаил Касьянов. На прошлой неделе было опубликовано его предисловие к сборнику статей о России, выпущенному британским The Foreign Policy Center. В пятистраничном тексте Касьянов призывает вернуться к структурным реформам и отказаться от принципа "вертикали власти".

Но если Ходорковский находится за решеткой, то Касьянов - за границей. И оппозиционеры пока сами теряются в догадках, вернется ли экс-премьер в Россию.

"Ситуация с Касьяновым будет неясна, пока он не вернется в страну", - отмечает Ирина Хакамада. Не рассчитывает на "цементирующую" роль Касьянова и Ходорковского лидер партии "СЛОН", бывший "яблочник" Вячеслав ИГРУНОВ. "Ходорковский за решеткой, и он не может играть роль лидера, - сказал г-н Игрунов. - А Касьянов не обладает тем авторитетом, который мог бы объединить "Яблоко", СПС и Республиканскую партию Владимира РЫЖКОВА". Левые же вообще наотрез оказываются поддержать равно и Ходорковского, и Касьянова. "Думаю, что Касьянов уже сам не рвется играть в политические игры, - сказал директор Института проблем глобализации и один из инициаторов создания Левого фронта Борис КАГАРЛИЦКИЙ. - А заявление Ходорковского о том, что он будет левым, отрезало его от сотрудничества с левыми". По мнению г-на Кагарлицкого, Ходорковский де-факто призвал левых заняться проведением правой политики - работать над легитимацией собственности, "захваченной в ходе приватизации".

Так что "явление" в публичной политике Ходорковского и Касьянова пока выглядит ярким и обнадеживающим лишь на первый взгляд. В реальности же оппозиции придется рассчитывать лишь на собственные, довольно разрозненные силы. По словам Ирины Хакамады, ее партия в любом случае будет совместно с другими движениями участвовать в выборах всех уровней. "В ноябре будут выборы в Чечне, где Рыжков и я договорились выступать вместе с социально-демократическими и правозащитными организациями, - говорит она. - Там мы рассчитываем составить конкуренцию "Единой России". Кроме того, по словам г-жи Хакамады, планируется участие в выборах в Томской и Московской областях, а также в декабрьских выборах в Мосгордуму. Кроме того, будут проводиться дальнейшие переговоры о создании единой демократической партии. Однако сама Ирина Хакамада признает, что они могут затянуться до января 2006 г.

Г-жа Хакамада также считает, что в рамках отдельных мероприятий возможно объединение либералов с левыми. Левые уточняют: сотрудничество возможно лишь в тактике, но не в стратегии. "На уровне демократической, правозащитной деятельности объединение возможно, но не более того, - говорит Борис Кагарлицкий. - Проблема в том, что "Яблоко" не имеет своей социальной политики, а СПС и остальные либеральные силы в социальном плане вообще находятся на одной стороне с властью". В любом случае вероятность совместных массовых выступлений, подобных протестам против монетизации льгот, сейчас невелика. "Это преимущественно зависит от того набора глупостей, которые совершит власть, - отмечает Борис Кагарлицкий. - Вопрос в том, насколько последовательно будут проводиться реформы ЖКХ и образования". С ним соглашается Ирина Хакамада. "Все зависит от того, что будет делать власть, - отмечает она. - Нам труднее выводить людей на улицы. Кроме того, я полагаю, что люди сами должны этого хотеть".

Во всяком случае, пока желание выходить на улицы у россиян практически не выражено.

"Власть сделала определенные выводы. Так, компенсационные выплаты снизили недовольство реформой льгот, - сказал эксперт Московского Центра Карнеги Андрей РЯБОВ. - Кроме того, наиболее болезненные реформы - образования, здравоохранения - не будут проводиться до 2008 г. Даже реформа муниципальной власти отложена". А "рутинные баталии" вокруг бюджета и других тем не представляются ему чем-то серьезным, способным вызвать массовый резонанс и подпитать оппозиционные настроения масс. "Этот осенний политический сезон будет максимально скучным - по крайней мере, с точки зрения публичной политики, - подытоживает Андрей Рябов. - Загадка остается только одна: продолжит Касьянов политическую игру или нет. Если Касьянов не будет играть, все внимание переключится на верхушечную борьбу, в первую очередь за сценарий 2008 г.".