Кремль спрятал "преемника" в тень

Последние недели стали периодом нового обострения дискуссий о проблеме 2008 г. Появились очередные слухи о том, что кремлевская администрация занимается поиском кандидатуры преемника президента в среде молодых вице-губернаторов с опытом управленцев за плечами.

Как и следовало ожидать, эксперты относятся к этим спекуляциям по-разному. Одни полагают, что у Кремля уже давно готов список потенциальных преемников. Другие считают, что кому-то из сильных губернаторов вполне по силам потягаться за президентский пост - правда, для начала кандидату придется "отслужить" в правительстве. Но похоже, что достоверность участившихся в последнее время слухов о том или ином варианте решения проблемы 2008 г. уже мало кого интересует. Все варианты выглядят равно вероятными и при этом равно абсурдными по одной простой причине. Элиты ищут решение, которое по возможности устроило бы всех - будь то сценарий "преемника", продления полномочий или любой другой.

Проблема в том, что сегодня "консенсусного" механизма передачи власти в России нет. С одной стороны, из-за неразвитости демократических процедур, с другой - потому что повторение сценария 2000 г. уже невозможно.

Перебирать кандидатуры вице-губернаторов, подходящих под озвученные слухмейкерами критерии, можно долго - благо, регионов в стране много. Возможно, разговоры именно о вице-губернаторах связаны с недавним назначением в Нижегородской области: там пост и. о. вице-губернатора получил заместитель гендиректора "Северсталь-групп" Виктор КЛОЧАЙ - вполне молодой по меркам региональных лидеров бизнес-управленец. Но мнения экспертов разделились. Одни призывают не тратить время на поиск возможного кандидата и считают слухи откровенной "дезой".

"Часть жанра "игры в 2008 г." заключается в том, что "из-за зубцов" регулярно выбрасывают "дохлых кошек", - сказал первый заместитель гендиректора Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО. - Выбор преемника из числа вице-губернаторов - как раз нормальная "дохлая кошка". Сейчас все займутся тем, что будут перебирать вице-губернаторов". По его мнению, круг потенциальных преемников уже определен, но держится в тайне. "Как в нормальном генштабе, в Кремле наверняка есть пять-шесть папок с именами преемников. Если все будет идти к тому, что одна из этих папок окажется работоспособной, то ее и пустят в работу, - говорит г-н Макаренко. - Хотя есть, наверное, и еще одна папка - на тот случай, если остальные не сработают. В ней может быть план продления полномочий или третьего срока".

Эксперт Московского Центра Карнеги Николай ПЕТРОВ полагает, что региональные элиты в последнее время были сильно ослаблены - в том числе из-за мощной централизации властных полномочий. "Еще до своего переизбрания президент говорил, что считает нормальным вариант, когда действующий глава исполнительной власти выбирает себе преемника. А в качестве возможных кандидатов в преемники уже обсуждались губернаторы - например, глава Краснодарского края Александр ТКАЧЕВ, - говорит г-н Петров. - Но потом эти разговоры стихли. Региональные элиты существенно ослаблены, причем многие "староельцинские" лидеры вообще ушли со сцены. Поэтому трудно ожидать, что следующий президент выйдет из этой среды". Впрочем, губернаторский состав в последнее время был усилен кадрами из бизнеса и пресловутыми "эффективными управленцами". Не исключено, что этот кадровый призыв связан с грядущим возвратом регионам львиной части полномочий, отнятых за последние годы. Это позволяет предположить, что регионы действительно могут стать своего рода "испытательным полигоном" для подающих надежды кадров.

Впрочем, прямых подтверждений этой теории нет, так как в высшие эшелоны власти губернаторы пока не приходили. А без этого, убежден Николай Петров, продвижение к званию преемника невозможно. "Вероятно, не исключены попытки рассмотреть в качестве кандидатур ярких и сильных губернаторов типа (губернатора Красноярского края) Александра ХЛОПОНИНА, - говорит он. - Но, в любом случае, вариант прихода в преемники напрямую из региона абсолютно исключен. Предварительно преемника необходимо сделать вторым-третьим человеком в иерархии власти".