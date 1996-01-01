Сергей Дарькин: "Я расскажу вам, кто как работает..."

С этой фразы, нагнавшей административного почтения на притихший зал, губернатор края Сергей ДАРЬКИН начал собрание глав местного самоуправления муниципальных образований края. Всего на повестке дня стояло три вопроса: о ходе земельной реформы, об общих принципах самоуправления и о вновь приближающейся зиме.

Понятное человеческое стремление быть землевладельцем и чувствовать себя хозяином государство интересует с точки зрения возможного взимания налогов. Последний раз налоговые ставки на землю устанавливались в 1992 г. И вплоть до окончания текущей земельной реформы налоговые ставки устанавливаются по общему интуитивному ощущению глав муниципалитетов и прочих территориальных образований. Земельная реформа предполагает сведение на нет подобных инициатив, составление подробного реестра хозяйственных земель и установление твердых налоговых ставок.

В правительстве и Госдуме существует мнение, что ее проведение следует отложить до 2008 г. Что касается Приморья, по словам губернатора, администрация готова к любому сценарию развития событий. И, поскольку на сегодняшний день сроки реализации закона - до начала 2006 г. - никто не отменял, главам предложено поторопиться. "Если ко 2 января не закончим, не успевшим - заявление на стол и в реальный сектор экономики", - объяснил свою позицию в этом вопросе губернатор.

15 сентября выйдут из отпуска депутаты ЗС и приступят к формированию бюджета на следующий год. Сейчас же никто не может сказать, сколько именно налогов с земли получит край после окончания земельной реформы. Это зависит от кадастровой стоимости участков. Из доклада Владимира КНИЖНИКА, председателя комитета по управлению земельным имуществом Приморского края, следует, что на сегодняшний день установлен только верхний потолок налоговой ставки: 0,3% для сельхозобъектов и жилого фонда, 1,5% для прочих пользователей.

Дифференциация налоговых ставок проведена по 48% земельных участков, больше половины объема работ придется на последние четыре месяца года. Одна из причин промедления, как пояснил представитель Роснедвижимости Владимир ШИЛЬНИКОВ, отсутствие базы данных на владельцев земли. В существующей базе данных - 120 тыс. владельцев, это чуть больше одной трети от реально существующих. Информация запрашивается из управления архитектуры, управления имущества, налоговых инспекций.

Еще больше путает карты протекающая параллельно реформа местного самоуправления, поскольку на местах новоизбранные главы не успели полностью ознакомиться с кругом своих повседневных обязанностей. Их приводит в состояние легкого шока обязанность следить за ЖКХ и дорогами, а также процесс перехода на бездотационный режим существования. В местных администрациях, особенно в сельских округах, не хватает квалифицированных кадров.

Вице-губернатор края Валерий ВАСИЛЕНКО не без улыбки процитировал один из опусов текущего законотворчества органов местного самоуправления: "Пункт первый - снять главу, пункт второй - поручить главе исполнение пункта первого". Правовому департаменту администрации края было предписано приставить к каждому муниципальному району собственного куратора, чтобы не допускать подобных ляпов.

Последний вопрос повестки дня - очередное приближение зимы. В этом году мазут подорожал на 70%, край ежегодно выбирает около 500 тыс. тонн на ЖКХ. Есть к чему готовиться.

В заключение встречи прозвучала тема, заявленная во вступлении, - кто и как работает на самом деле. Согласно цифрам статистики лучше всего в крае чувствуют себя жители Находки, там всего 8% населения живет за чертой бедности. Хуже всего жителям Яковлевского района - 81,4%.

Итог же знакомства с главами местного самоуправления был подведен одной губернаторской фразой: "Самое легкое, что я могу сделать для выполнения вами своих должностных обязанностей, - поставить оргтехнику, приставить секретаршу и выделить "Ленд-Круизеры". Но, насколько я понимаю, проблема не в этом".