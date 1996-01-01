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С заботой о крабах и пенсионерах

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Совет руководителей законодательных органов власти субъектов федерации Дальнего Востока провел заседание на прошлой неделе в Хабаровске. Депутаты вместе с полпредом президента России в ДВФО обсудили ход реформы местного самоуправления, охрану биоресурсов, предложили внести изменения в пенсионное законодательство, а двоим присутствующим вручили награды. Председателю Думы Чукотского автономного округа Василию НАЗАРЕНКО достался Орден Почета, а спикера приморского Законодательного собрания Сергея СОПЧУКА полпред наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".

Судя по докладу начальника департамента по взаимодействию с органами госвласти субъектов РФ аппарата полпреда Николая КАПИТОНЕНКО о ходе реформы, награды оказались заслуженными. Приморье и Хабаровский край всем ставили в пример. Кстати, у председателя Хабаровской краевой Думы Юрия ОНОПРИЕНКО как показатель, что в крае все хорошо, уже есть медаль. Гораздо хуже, по мнению полпреда, обстановка с реализацией административной реформы на Камчатке, Сахалине, в Корякском автономном округе. Эти регионы портят всю статистику. В целом по округу отрегулировано 91% правоотношений, тогда как все сроки истекли уже 1 июля. Тем не менее, как сообщил Капитоненко, Госдума поблажек ни для кого делать не собирается. И с 1 января следующего года все субъекты федерации должны успеть начать жить по новому закону. Единственный шаг, на который согласились верховные законодатели, - это передача полномочий на отдельных уровнях власти поэтапно.

Если вопрос об административной реформе, уже давно набившей всем оскомину, обсуждался довольно вяло, то тема охраны биоресурсов и пенсии вызвали у депутатов хоть какое-то оживление.

- По самым скромным оценкам, ежегодный ущерб, наносимый браконьерами экономике России в сфере использования водных биологических ресурсов, оценивается в сумме не менее $ 2,5 млрд, - доложил собравшимся руководитель управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю и Еврейской АО Сергей БЕЛОБОРОДЬКО. По его словам, каждый день во внутренних морских водах России около 800 промысловых судов вылавливают крабы, креветки и прочие деликатесы. По официальным оценкам, примерно пятая часть этих судов ведет промысел с нарушением действующего законодательства. А вообще, чиновники не скрывают, что закон преступает каждый второй сейнер.

Белобородько посетовал, что наказания для браконьеров до сих пор слишком мягкие. В этом его поддержали и все остальные, предложив ужесточить наказания для таких злостных истребителей морской фауны. Тут же был подготовлен проект закона о внесении изменений в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", поскольку в существующей норме недостаточно четко прописано понятие прибрежного рыболовства. Новое понятие, по мнению специалистов, позволит вывести из криминального оборота водные биологические ресурсы и обеспечить законное развитие рыбообрабатывающих предприятий. Кроме того, законодатели предложили четче прописать в законе пункт о конфискации имущества браконьеров, а также закрепить ответственность капитанов, которые до сих пор легко уходят от уголовного наказания.

Вопрос о необходимости повышения пенсий решили также единодушно. Как рассказал заместитель начальника главного управления Минюста РФ в ДФО Валерий БАЛЯБА, средний размер пенсий в 8 из 10 регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, не достигает прожиточного минимума пенсионера и в среднем по округу составляет 92% от него. Чтобы размер пенсий соответствовал хотя бы прожиточному минимуму, депутаты предложили ввести региональный коэффициент, который учитывал бы особенности климата и условия работы, где трудился пенсионер. Правда, решать судьбу пенсионеров, как и морских биоресурсов, будет Государственная Дума.

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