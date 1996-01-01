Игорь Иванов: Закон дает шанс создать в регионах точки роста

Закон об особых экономических зонах, который российское и зарубежное экономическое сообщество ожидали около 10 лет, прошел, наконец, все стадии законотворческих мытарств и подписан Президентом РФ. При Минэкономразвития РФ создано Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами и разработан пакет необходимых документов. Это дает надежду: дело сдвинется с мертвой точки.

Что заложено в закон, и какие возможности он обеспечивает регионам? На эти вопросы корреспонденту "ЗР" ответил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности Игорь Владимирович ИВАНОВ:

- Такие зоны - инструмент стимулирования высокотехнологичных производств, на территорию подтягиваются качественные факторы производства: капитал, рабочая сила, технологии, - обеспечивая тем самым рост благосостояния населения.

Правительство рассчитывает придать развитию страны сбалансированный характер, сформировать конкурентные преимущества новой экономике к моменту, когда сырьевые производства перестанут обеспечивать доходную часть бюджета.

- Какие зоны можно создавать в России? В каких отраслях?

- Закон предусматривает промышленно-производственные и технико-внедренческие зоны. Они ориентированы на выпуск высокотехнологичной продукции и развитие наукоемких производств.

Из ограничений: запрещено размещение в ОЭЗ предприятий нефте- и газодобычи, переработка и добыча черных и цветных металлов. Они и так высокодоходны. Ограничено функционирование предприятий подакцизными товарами.

- То есть водку в особых экономических зонах разливать нельзя?

- Нельзя. Но можно, например, собирать иностранные легковые автомобили.

- Как выглядит технология создания ОЭЗ?

- Субъекты Федерации подают заявки на создание особой экономической зоны в правительство. Там на конкурсной основе отбирают и рассматривают, а затем на основе экспертного заключения по каждой зоне принимается постановление Правительства РФ.

- Сейчас все регионы начнут создавать зоны...

- На первом этапе, думаю, правительство разрешит организовать по 4-5 зон каждого типа.

- Почему? Каковы критерии?

- Неразумно распылять инвестиционные ресурсы. Для поддержки особых зон государство будет финансировать создание инфраструктуры: дорог, мостов, инженерных коммуникаций. На следующий год в федеральном бюджете предусмотрено около 8 млрд. рублей. Чтобы оценить результат и не тратить деньги зря, пробовать лучше на ограниченном числе зон, а по мере достижения эффекта...

- Либо развивать, либо свернуть программу?

- Надеюсь, развивать.

- Деньги, независимо, федеральные они или из местного бюджета, - государственные деньги. Как делится зона ответственности? За что отвечает федеральный бюджет и правительство, за что - губернатор и региональный бюджет, за что - местная власть и местные бюджеты?

- Схема государственного финансирования строится на основе долевой собственности. Власти должны договориться между собой: кто за что платит и в каком объеме. Это оформляется соглашением о долевом участии федерального центра, региональных властей и муниципалитетов.

- Можно сэкономить и особые экономические зоны размещать там, где и так есть дороги, мосты, коммуникации: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске или Нижнем Новгороде. Оговаривается ли в законе, что должно быть принципиально новое место, чтобы создаваемый технопарк потянул за собой развитие территории?

- Стратегическая цель особых зон - придать территориям импульс развития. Возьмем пример Китая. Северо-восточные провинции КНР отстают от южных, и, чтобы выправить перекос в экономике, правительство приняло программу реконструкции промышленной базы этих провинций. Для этого создаются льготные условия, чтобы деньги из южных провинций и иностранные инвестиции пришли на северо-восток. Аналогичная ситуация - с Дальним Востоком, и наши власти заинтересованы выправить эту ситуацию.

Поэтому при принятии решения о создании зон взвешиваются все выгоды и издержки, связанные с развитием регионов в долгосрочной перспективе, хотя, конечно, лучше создавать зону, где есть инфраструктура, сопутствующие производства, сырье или комплектующие для производства, где очевидно снижение транспортных издержек, цены производимого товара. Но условие - зона создается на участках, где нет частной собственности на землю.

- А если этот участок принадлежит городу?

- Тогда - да, но на ограниченной территории. Промышленно-производственные зоны должны быть площадью до 10 кв. км, а технико-внедренческие - не более 2 кв. км.

- Когда мы говорим "особая экономическая зона", возникает образ территории за бетонным забором, внутри которой льготы, преференции. Что-то там разрабатывается, внедряется, продается на внешнем рынке, кто-то получает прибыль. А людям, которые живут вне зоны, что от этого?

- Так там работают жители близлежащих территорий, ведь зона создаст новые рабочие места. Кроме того, это стимулирует создание социальной инфраструктуры, мест отдыха, образовательных центров для жителей и работников ОЭЗ, так что это целая цепь социальных эффектов.

- Что потеряют и что получат регионы при создании ОЭЗ?

- В ОЭЗ предусмотрены льготы по региональным и местным налогам на имущество и на землю. В этом смысле бюджет пополняться не будет, скорее - наоборот. Но, с другой стороны, он пополняется за счет развития производств. Новые производства - это рабочие места и налоги. Чистый эффект будет положительным, т. е. будет прирост.

Еще раз хочу подчеркнуть: ОЭЗ - пространство новых возможностей. Регион получает шанс последовательно обустраивать островок экономической стабильности: "правила игры" на территории зоны не будут меняться 20 лет! Не секрет, что производства не запускаются именно потому, что срок их окупаемости превышает сроки планирования. Никто сегодня не гарантирует, что завтра правила не поменяются. Здесь же появляется возможность начать реализацию долгосрочных проектов.

- А что губернаторы? Уже выстраиваются в очередь?

- Выстраиваются. Есть заявки от регионов, есть интерес со стороны региональных властей. Важно, что, подписывая заявку, губернатор берет на себя экономическую и политическую ответственность за будущее ОЭЗ. И это принципиальное условие!

- Но начать что-то производить в зоне должен бизнес. Какие льготы обещает ему закон?

- Во-первых, налоговые и таможенные льготы, хотя они скромнее, чем в странах, где зоны функционируют уже не одно десятилетие. Так, для технико-внедренческих зон единый социальный налог, то есть налог на зарплату, снижен в два раза. Предусмотрено освобождение от налога на добавленную стоимость, от таможенных пошлин на оборудование, ввозимое на территорию ОЭЗ для производства товаров. Сырье и комплектующие для товаров, ориентированных на экспорт, не облагаются импортными пошлинами и НДС. Кроме того, минимум на пять лет предусмотрено освобождение от налога на имущество и налога на землю.

Еще раз напомню, инвестор придет в уже готовое для организации производства место или которое будет в скором времени подготовлено государством. И главное, поскольку одним из основных препятствий для развития производства и роста инвестиций являются административные барьеры, в законе реализован принцип одного окна.

- Не получится ли так, что льготы достанутся чиновникам?

- Управление зоной предполагает через созданное Федеральное агентство ограничивать "возможности" местного чиновничества. А экономическое управление ОЭЗ будет осуществляться через управляющие компании.

- А как с новыми возможностями для коррупции? Сколько таких примеров. Приходят люди, хотят организовать производство, а представители местной власти, говорят: конкурс... И предупреждают: не все заявки будут удовлетворены. Наверху, мол, будет еще одно сито, а может, и не одно. А между строк: сделайте так, чтобы был наш интерес, тогда ваша заявка пройдет. Насколько четко прописаны критерии для претендентов на вхождение в зону?

- В законе предусмотрено, кто хочет получить преимущества и льготы ОЭЗ для создания нового производства, в заявке дает проект бизнес-плана. Экспертом его выступает кредитная организация. Что касается технико-внедренческих зон, заявка анализируется экспертным советом, в который могут входить представители общественных и научных организаций.

- А кто будет входить в экспертный совет?

- Сейчас эти критерии прописываются, так как уже осенью должны пройти первые конкурсы по технико-внедренческим и промышленно-производственным зонам, чтобы успеть начать работу в 2006 г.

- В России уже создавали СЭЗ и получили негативный опыт с льготами. Есть опасность, что снова возникнет внутренний офшор и зона станет легальной формой ухода от налогов и отмывания денег от экспортно-импортных операций?

- В законе минимизированы риски такого развития событий. Найден консенсус, который позволяет, с одной стороны, создать преимущества для резидентов особых экономических зон, а с другой - не допустить туда недобросовестных предпринимателей. Хотя, надо признать, что невозможно придумать такое налоговое законодательство, которое позволит избежать всех серых схем. Кто-то рано или поздно находит лазейку, но тут важно вовремя скорректировать закон.

- А чем второй тип зон принципиально отличается от закрытых научных городков, которые существовали при советской власти?

- Одна из целей технико-внедренческих зон - коммерциализация научных разработок, ведь существует проблема с доведением их до товарного продукта. Поэтому там будут проводить в жизнь научные идеи, продукт которых пользуется спросом на рынке.

ОЭЗ, подчеркиваю, - способ концентрации ресурсов в точках роста, через которые может быть задан импульс развития для региона. Задача - определить и предложить наиболее эффективные точки, которые зададут контуры новой экономики страны.

- Какие из инвестиционных проектов Приморья могут попасть в режим ОЭЗ? Есть ли шансы возродиться у СЭЗ "Находка"?

- Приморье обладает выгодным стратегическим положением. Это морские ворота России на огромные рынки Китая, Японии и других стран АТР. Инвестиционно привлекательными в плане "особых экономических зон" являются проекты развития транспортных коридоров, морских портов, инфраструктурные проекты. За рамками закона пока остаются туристско-рекреационные зоны. Поэтому после летних каникул в Федеральном собрании будут рассмотрены соответствующие дополнения к закону.

Наиболее перспективными направлениями в Приморском крае в плане создания особых экономических зон являются порты Восточный и бухта Троица, Приграничный торгово-экономический комплекс "Пограничный - Суйфэньхэ", рекреационно-туристические территории на побережье Хасанского района, остров Русский, международные транспортные коридоры.

Что касается СЭЗ "Находка", десяти лет, пожалуй, достаточно, чтобы понять: ожидаемого развития здесь не получилось. Может ли данная территория претендовать еще раз получить статус "особой зоны"? Думаю, шансов у нее не более, чем у других.