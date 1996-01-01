"Единая Россия" под евросудом

Судьбу российской Госдумы в скором времени должен определить Страсбургский суд. Российская оппозиция обжаловала в европейской судебной инстанции результаты парламентских выборов 2003 года.

Иск является продолжением длительной судебной тяжбы, которую оппозиция устроила с Центризбиркомом. Еще в сентябре 2004 года политические партии КПРФ, "Яблоко" и семь членов организации "Комитет-2008: свободный выбор" инициировали тяжбу в Верховном суде, но суд и его кассационная коллегия последовательно отказались удовлетворить жалобу об отмене результатов выборов. Все те же участники - КПРФ, "Яблоко" и члены комитета - подписались и под документами, которые отправили в Страсбург. В иске оппозиция описала в общей сложности 430 тыс. различных нарушений, которые были допущены, главным образом, в пользу партии "Единая Россия".