СПС поведет Ходорковского в Госдуму

Михаил ХОДОРКОВСКИЙ готов участвовать в довыборах в Госдуму, но пока ожидает соответствующего предложения от уважаемых им политиков. Такое заявление бизнесмена передали из камеры его адвокаты.

На довыборах в Госдуму по 201-му Университетскому округу Москвы бывшему главе НК "ЮКОС" Михаилу Ходорковскому, сообщившему о готовности выдвинуть свою кандидатуру, может оказать поддержку партия "Союз правых сил". Оказать посильную помощь экс-руководителю НК "ЮКОС" высказали готовность и другие правые политики. К примеру, председатель партии "Наш выбор" Ирина ХАКАМАДА. Ранее один из лидеров Республиканской партии Владимир РЫЖКОВ также приветствовал решение бизнесмена.