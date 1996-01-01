Лизнуть президента

Еще один региональный парламент решил задержать Владимира ПУТИНА на президентской должности. Приморская областная дума (именно так в материале аналитиков "Газеты.Ru" названо Законодательное собрание Приморского края) подготовила поправку в Конституцию, снимающую ограничение в два срока подряд для главы государства. Но, как выяснила "Газета.Ru", думскому большинству в таком виде поправка не нравится.

Спустя всего неделю после того, как российский президент заявил, что "может быть, и хотел бы (остаться президентом после 2008 года. - "Газета.Ru"), но Конституция страны не позволяет это сделать", приморские депутаты заявили о готовности помочь российскому лидеру. Они готовы взять на себя неприятную процедуру переписывания Основного закона страны. Формально законопроект еще не направлен в Москву. Его сначала должны поддержать на заседании в начале сентября приморские депутаты. Но поправку уже одобрил комитет заксобрания по региональной политике и законности. А парламентская практика такова, что если документ прошел профильный комитет, то, скорее всего, его одобрит и палата в целом.

"Это моя личная инициатива", - признался "Газете.Ru" автор идеи, депутат приморской думы Адам ИМАДАЕВ. "Законодательное собрание Приморского края обязано ее рассмотреть, и, я уверен, будет принято положительное решение", - добавил он. По его словам, сейчас "статья 81 Конституции РФ противоречит статье 32 (пункт 2), которая говорит о том, что любой дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы гражданин имеет право выбирать и быть избранным в органы государственной власти". Имадаев полагает, что ограничение права занимать президентское кресло больше двух сроков подряд нарушает пассивное избирательное право, а потому должно быть отменено.

Если принять поправку депутата, то президент сможет переизбираться сколько угодно раз. Правда, депутат признает, что на пути его инициативы есть препятствия. "Власти, в том числе и полпредство (в Дальневосточном федеральном округе. - "Газета.Ru"), выступают в этом случае против меня, но меня поддерживают мои избиратели", - сообщил Имадаев.

В своих стараниях приморские депутаты неоригинальны. Полтора года назад Госдума отклонила поправку ивановского законодательного собрания, в которой предлагалось увеличить президентский срок с четырех до семи лет. Аналогичный законопроект магаданского парламента, который лежит в Думе, Федеральное Собрание еще не рассматривало. Кроме того, только за последнюю весеннюю сессию депутаты забраковали поправку единоросса Александра МОСКАЛЬЦА, разрешавшую Путину переизбираться в случае, если бы выборы без его участия срывались, и инициативу депутата Митрофанова, который хотел передать право выборов президента парламенту (В пятницу была представлена очередная инициатива о предоставлении Путину права избираться на третий срок. На этот раз с таким предложением выступил депутат Петербуржского Законодательного собрания Игорь РИММЕР. Тот просто предлагает в Конституции слово "двух" исправить на "трех" - одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более трех сроков подряд. - Прим. "ЗР")

"Основной принцип, на который мы будем продолжать ориентироваться, - это принцип обеспечения стабильности действующей конституции, и любого рода предложения, связанные с изменениями конституции, будут нами отклоняться", - сообщил член фракции "Единая Россия" Владимир ПЛИГИН.

Раскритиковал идею приморцев и ЦИК. "Действительно, есть такая инициатива, с моей точки зрения, достаточно странная", - заявил в среду журналистам заместитель председателя Центризбиркома России Олег ВЕЛЬЯШЕВ. Отвечая на аргументы депутата Имадаева, член ЦИК заявил, что никакого противоречия в Конституции не видит.

В КПРФ тоже считают, что поправку отклонят, но по другим причинам. "На вариант с отменой этих ограничений у нынешней политической элиты не хватит мужества: мешает нажим со стороны Запада", - сказал "Газете.Ru" депутат Госдумы от КПРФ Александр ЛОКОТЬ. По его мнению, "это, скорее всего, пробный шар, который приморская дума делает не по своей инициативе, и он нужен для того, чтобы проверить реакцию мирового сообщества". КПРФ проголосует против такой поправки, добавил Локоть. Не нравится идея также обеим фракциям "Родины". "Я против такой инициативы, - сообщил "Газете.Ru", лидер фракции "Родина - Народная воля" Сергей БАБУРИН. - Мы должны обеспечивать демократизм общества. После того как президент отбыл два срока подряд, должен быть кто-то другой, а старый может вернуться через какое-то время, если так решит народ". В свою очередь, лидер просто "Родины" Дмитрий РОГОЗИН сказал журналистам, что "от президента вряд ли можно ждать согласия остаться на третий срок, зато в его окружении найдется немало тех, кто обеспокоен своим будущим и захочет удержаться у его власти любыми способами, в том числе уговаривая или заставляя Путина остаться против его воли".

"Аргументы приморцев бредовые, - поделился с "Газетой.Ru" впечатлениями независимый депутат Госдумы Владимир РЫЖКОВ. - Нельзя на том основании, что гражданин имеет право избираться, делать вывод, что президент может избираться сколько угодно раз: президент - высшее должностное лицо в стране, и на него наложена масса ограничений, в том числе такое". Рыжков напомнил, что норма об ограничении пребывания у власти есть и во французской конституции, и в американской, и в большинстве конституций развитых стран мира. "Долгое пребывание у власти, как показывает мировой опыт, наносит ущерб стране, - считает депутат. - Есть исследования, которые убедительно показывают, что страны, где власть меняется чаще, развиваются быстрее. За эту норму голосовал народ в 1993 году, и никакая Госдума не может ее отменить". По его мнению, инициатива приморцев - "это попытка выслужиться перед кремлевской администрацией".