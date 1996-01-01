Четверть миллиарда от приватизации

По словам вице-мэра Николая КОРОЛЕВА, администрация города планирует получить от приватизации муниципального имущества 250 млн руб.

"Эта сумма уже заложена в бюджет 2005 г. И мы сделаем все, чтобы ее получить", - подчеркнул вице-мэр.