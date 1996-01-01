Помощник Президента посетил Находку

Находку с рабочим визитом посетил помощник Президента РФ, начальник Контрольного управления при Президенте Александр БЕГЛОВ. Цель его поездки - знакомство с одним из крупнейших морских портов России и перспективами его развития.

Помощник главы государства Александр Беглов прибыл в Находку на вертолете в сопровождении главного федерального инспектора по Приморскому краю аппарата полпреда Президента на Дальнем Востоке Евгения АВАКУМЬЯНЦА, начальника контрольного департамента полпредства Владимира КОЗЫРЯ, вице-губернатора Приморья Виктора ГОРЧАКОВА и заместителя руководителя аппарата краевой администрации Олега МЕЛЬНИКОВА. После встречи на вертолетной площадке гости в сопровождении исполняющего обязанности главы Находки Сергея БАСТРАКОВА проследовали в управление ОАО "Находкинский морской торговый порт". Здесь состоялось совещание, посвященное портовой инфраструктуре Находки и перспективам ее дальнейшего развития.

Беглов и сопровождавшие его лица совершили получасовую экскурсию по акватории залива Находка. Помощник главы государства особое внимание уделил территории, прилегающей к нефтеналивному морскому порту, которая рассматривается в качестве одной из возможных конечных точек нефтепровода из Сибири.