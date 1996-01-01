Большая "кухня" конгресса

На заседании хабаровского правительства анализировали ход подготовки к Первому Дальневосточному международному экономическому конгрессу. Событие такого масштаба пройдет в Хабаровске впервые. Да и Россия не избалована подобным. Успели устояться международные экономические форумы в Петербурге и Иркутске (Байкальский), А Дальний Восток ждал своего часа. Дождался. Но готов ли?

Однако одно дело объявить, а другое - провести. Вернее, провести можно, важно - как. Хабаровску доверили право открыть этот форум, провести его в первый раз. Конечно, положено по статусу - столица округа, резиденция полпреда и федеральных структур. Однако есть у города и свои традиции. Здесь уже не раз проводили международные встречи хорошего уровня, в принципе знают, как и что делать. И все-таки заседание правительства края показало, какую махину работы предстоит сделать.

До конгресса - почти два месяца, но подготовительная машина крутится вовсю. Первый пласт вопросов - благоустройство города. Они отданы на откуп городу - на его средства и возможности. Как сообщил вице-мэр Валерий КАЗАЧЕНКО, на эти цели планируется потратить из городского бюджета более 100 млн рублей, а также привлечь силы и средства городских компаний. Накануне открытия форума в Хабаровске намечен общегородской субботник. Губернатор по этому поводу довольно жестко пошутил, что, дескать, можете незначительные ямки прикрыть грамотками о признании города лучшим в России по благоустройству, но все главные и подъездные дороги должны быть не только отремонтированы, но и помыты. Также должны быть выкошены все газоны.

По полной программе загружены краевые министерства культуры и торговли. Хабаровским артистам и их коллегам по цеху, а планируется приезд творческих коллективов из других регионов Дальнего Востока, придется трудиться в поте лица: и на официальных приемах, и в более непринужденной обстановке, и на концертных площадках города - для всех горожан. Изюминкой выступлений будут национальные коллективы округа.

И работники торговля уже не видят белого света. Нужно будет накормить почти 1000 человек и не кого-нибудь, а людей, будем говорить честно, избалованных, привередливых. Это станет настоящим экзаменом для хабаровских поваров и обслуги. И если поваров уже ничему не научишь, то официантов будут натаскивать все оставшееся время.

Вопросы этого же порядка стоят и перед гостиницами. Чтобы расселить такое количество таких людей в Хабаровске, выбрали все резервы. Как сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края, министр экономического развития Александр ЛЕВИНТАЛЬ, в обойму собрали 17 гостиниц, в которых можно разместить с учетом двухместного расселения более 900 человек, одноместного - более 600. В качестве резерва задействовали даже теплоход Амурского речного пароходства - "Граф Муравьев-Амурский". Условия проживания на нем, конечно, хуже, зато берет экзотикой. На этот пароход - гостей попроще, если не хватит других мест.

А где проводить пленарные заседания и "круглые столы" конгресса? Площадки для такого действа, собирающего около 1000 человек, в Хабаровске еще нет. К созданию такого делового центра в Хабаровске только приступают и к следующему в столице округа, наверное, сделают. А сейчас выбрано несколько мест. Главная площадка - театр музыкальной комедии, рассчитанный на 575 мест, и зал заседаний правительства края на 250 мест. В театре полным ходом идет реконструкция. Для "круглых столов" будут задействованы залы в полпредстве, дом переговоров и другие. Для массовых мероприятий - спортивно-зрелищный комплекс Платинум-арена.

Не забыли на правительстве и об особой схеме передвижения участников конгресса по улицам города, ведь это вопросы безопасности. И губернатор дал поручение силовым структурам провести все необходимые мероприятия. А для начала - навести порядок с автотранспортом на городских улицах. Теперь, уважаемые автолюбители, вас будут нещадно штрафовать за езду без номеров и грязные машины. По этому поводу даны самые жесткие указания. А хабаровская милиция, в том числе и дорожная, своего губернатора слушается.

А теперь о самом конгрессе. Еще раз отмечу его статус - Дальневосточный. Поэтому учет интересов всех территорий - одна из главнейших задач организаторов. Как отметил Александр Левинталь, запланировано проведение 7 "круглых столов", за каждым закреплен председатель в лице одного из губернаторов округа или его заместителя. Определены темы этих столов. С ними можно познакомиться на официальном сайте конгресса, который уже открыт в Интернете. Утверждена и эмблема конгресса: на русском и английском языках. Кстати, эти языки являются официальными на форуме. Освещать работу конгресса будут около 30 дальневосточных СМИ массовой информации, а также журналисты центральных и зарубежных СМИ. Главных информационных спонсоров - четверо, в том числе журнал "Дальневосточный капитал", издаваемый компанией "Золотой Рог". Пресс-центр конгресса уже приступил к работе.

Особую озабоченность у организаторов вызывает финансирование. На сегодняшний день поступило порядка 3,7 млн рублей - это менее 15% необходимой суммы. А. Левинталь призвал министерства и ведомства активнее работать со спонсорами. Пока заметны только главные - Всероссийский банк развития регионов и "Дальмостостройконструкция".

Главным вопросом организации форума является состав VIP-персон. Иностранные государства, сообщил заместитель полпреда Геннадий АПАНАСЕНКО, возглавляющий вместе с А. Левинталем рабочую группу, сейчас добиваются от нас списка российских участников, а с этим пока не все понятно. Только 18 человек официально подтвердили прибытие. Пока нет никакой ясности с членами правительства, которых ждут в Хабаровске. Приглашения, в том числе и премьер-министру, отправлены, а ответа нет. В связи с этим В. Ишаев подчеркнул, что если не будет первых лиц российского правительства, то и иностранцы отделаются второстепенными чиновниками.

По этому поводу член Совета Федерации от Хабаровского края Виктор ОЗЕРОВ заверил членов краевого правительства, что вопрос будет решен.

- Вопросы организации Дальневосточного международного конгресса находятся под постоянным вниманием Совета Федерации, который выступил в числе его главных учредителей, - сказал В. Озеров. - Мы дважды в месяц проводим совещания по этому вопросы. ФРАДКОВ, в частности, заверил нас, что все приглашенные члены правительства в Хабаровск приедут. Но на конец сентября в Москве запланировано всероссийское экономическое совещание, его сроки надо сдвинуть на несколько дней. Этим сейчас и занят председатель СФ Сергей МИРОНОВ.