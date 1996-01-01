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Строим новое мироздание
Утвержден новый председатель Хабаровского краевого объединения "Благотворительный Фонд Мира". Его возглавил известный в Хабаровске политик и бизнесмен Константин ОШКИН. С Константином Александровичем встретился наш корреспондент.
- Чем будет заниматься Фонд Мира?
- Фонд Мира работает в Хабаровске с 1961 года, когда отделения Советского Фонда Мира были учреждены во всех республиках, краях и областях СССР. С 1996-го он был объединен с Комитетом защиты мира и перерегистрирован в соответствии с законом о благотворительности. В 90-е годы из-за сложной экономической обстановки в стране практически прекратили поступать добровольные взносы, и Фонд направил свою работу на расширение связей с зарубежными миротворческими и благотворительными обществами.
Сегодня Фонд Мира переживает организационный период и собирается восстановить программы, свернутые во время кризиса, в том числе "Дети России". Если проблемы ветеранов как-то решаются, то детским домам, беспризорникам на улицах нужна наша помощь. Сейчас формируется Попечительский совет фонда. Хотелось бы, чтобы в Фонд вступили люди, наделенные властными полномочиями, бизнесмены, предприниматели. Также необходимо восстановить связи со странами ближнего зарубежья.
- С чем связана активизация миротворческой организации сегодня? Неужто в воздухе запахло войной?
- Мир сегодня не такой уж прочный и стабильный, хотя Дальний Восток, в принципе, - территория вне террора. Нам повезло, что у нас под боком Китай, а не исламские государства.
Исторически народы здесь жили дружно, не было межнациональных конфликтов. И фонд намерен обратиться к правительству, полномочному представителю Президента РФ, всем диаспорам с инициативой - сохранить нашу территорию зоной мира, согласия, зоной без национальных конфликтов. Антипод мира не только войны, но и наркотики, преступность, любая акция против человека, его здоровья, жизненных условий. Этот мир и нужно защищать.
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