"Нефтяная " акция от ЛДПР

Активисты ЛДПР провели в Хабаровске воскресным утром 31 июля акцию протеста против повышения цен на нефтепродукты.

Как сообщил лидер регионального отделения партии Сергей ФУРГАЛ, в ближайшее время состоится большой общегородской митинг на эту тему, который ЛДПР намерена проводить в коалиции с другими партиями и движениями.

Сергей Фургал, являющийся генеральным директором крупной региональной компании по торговле металлоломом, утвержден недавно высшим советом партии на должность руководителя краевой парторганизации ЛДПР.