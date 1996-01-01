Правые реанимировались

Новый председатель СПС Никита БЕЛЫХ посетил Хабаровск.

В программе пребывания Никиты Белых в Хабаровске был разбор местных партийных дел, встречи в правительстве края, пресс-конференция. На ней новый лидер правых заявил, что СПС примет участие в выборах в Законодательную думу края и в довыборах в городскую думу Хабаровска.