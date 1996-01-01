Муниципалы определились

Решению организационных вопросов было посвящено очередное заседание Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательной думе Хабаровского края.

Члены совета приняли окончательный вариант Положения о Совете председателей и выбрали заместителей председателя Совета представителей Юрия ОНОПРИЕНКО. Ими стали И. БЕЛЬДЫ и В. СМИРНОВА, возглавляющие Нанайский и Солнечный собрания депутатов муниципальных районов. Утвержден план работы на второе полугодие 2005 года. При этом Оноприенко заострил внимание коллег на необходимости создания аналогичных Советов на местах, в которые вошли бы руководители представительных органов поселений.