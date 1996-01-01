Министра связи ждут во Владивостоке

Очередное заседание Совета при полномочном представителе Президента России в Дальневосточном федеральном округе состоится во Владивостоке 11 августа.

Как сообщил пресс-секретарь полпреда в ДВФО Евгений АНОШИН, одной из главных тем заседания станет вопрос о проекте федерального бюджета на 2006 год в части. По приглашению Пуликовского в работе Совета примет участие министр информационных технологий и связи России Леонид РЕЙМАН. Он познакомит глав регионов с планами федерального центра по развитию информационных систем на Дальнем Востоке.

На заседание Совета ждут также представителей Министерства транспорта России и Федеральной дорожной службы. С ними губернаторы краев и областей Дальнего Востока, руководители федеральных органов власти и полпред обсудят меры по развитию дорожной сети.

Пуликовский намерен также выяснить, как губернаторы выполнили поручения Президента России по вопросам развития жилищного строительства.