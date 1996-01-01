Вице-губернатор объявил войну расхитителям тепловой энергии

Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью и коррупцией при администрации Приморского края решила взяться за расхитителей тепловой энергии и горячей воды. По словам председателя комиссии, вице-губернатора края Валерия ВАСИЛЕНКО, кражи на крупные суммы совершают не только должностные лица, но и обычные, рядовые граждане.

В настоящее время среди двухмиллионного населения края заведено только 28 подобных дел. Бывший прокурор края считает это число недостаточным и рекомендует сотрудникам УВД до конца года увеличить его в десять раз. Всех наказать согласно закону. После чего провести показательную рекламную кампанию в прессе.

Сами представители тепловых сетей относятся к таким фактам более лояльно, подходя к вопросу по-человечески. В Арсеньеве, например, должников устраивают работать дворниками. В те же самые ЖКХ, где случилась задолженность.

С началом подготовки к зимнему сезону начали проверять административных лиц. Так, в "Примтеплоэнерго" сменилось руководство. А в Красноармейском и Тернейском районах края, что приравнены к регионам Севера, идет проверка целесообразности расходования бюджетных средств, отпущенных на закупку топлива.

Всего же в сфере ТЭК на 30 июня этого года заведено 14 дел по фактам превышения должностных полномочий и взяточничества. Ущерб государству нанесен на 212 млн руб.