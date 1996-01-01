Регионам дадут денег

5 млрд руб. - такова сумма дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 43 ФЗ "О федеральном бюджете на 2005 г.". Размер субвенций для 59 регионов утвердил на днях председатель правительства России Михаил ФРАДКОВ.

Больше всего федеральных средств поступит в казну Сахалинской области - 205 млн 618 тыс. руб. Приморью предназначено 152 млн 88 тыс. руб., а бюджет Хабаровского края, согласно распоряжению премьера ФРАДКОВА, пополнится на 138 млн 923 тыс. руб.