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С 6 августа выборы будут проводиться по-новому
Работа над реформой российского избирательного законодательства завершена, отметил глава ЦИК России Александр ВЕШНЯКОВ.
Официально опубликованный на прошлой неделе федеральный закон, который вносит коррективы в 13 федеральных законодательных актов о выборах и референдумах, официально вступает в силу 6 августа. Это означает, что "все выборы, назначенные после 6 августа, будут проводиться по новым правилам", - пояснил глава ЦИК.
В частности, на выборах в парламенты субъектов РФ уже не могут создаваться избирательные блоки, установлен также семипроцентный заградительный барьер для партий, участвующих в таких выборах.
"Поэтому те субъекты, которые установили планку выше этой цифры, должны будут привести ее к 7%", - подчеркнул Вешняков, добавив, что положение, касающееся проходного барьера, вступает в силу с 1 января 2006 г.
Глава ЦИК отметил, что в законе есть и ряд других положений "отложенного действия". Так, внесенная в него обязанность депутатов, избранных по партийным спискам, работать с избирателями на местах не распространяется на нынешний состав Государственной Думы, а касается того состава, который будет избран в 2007 г., сообщает ИТАР-ТАСС.
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