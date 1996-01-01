Гринпис все-таки проведет экспертизу

Общественная экологическая экспертиза нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" все-таки будет проведена.

25 июля Савеловский районный суд г. Москвы признал незаконным отказ в регистрации муниципалитетом района Беговой общественной экологической экспертизы проекта строительства нефтепровода.

Гринпис России подал документы на регистрацию общественной экологической экспертизы 16 марта 2005 г., однако в муниципалитете представителям Гринписа с самого начала было заявлено, что в регистрации, скорее всего, будет отказано. Так и произошло. Районные власти посчитали, что регистрировать экспертизу следует по месту ее проведения, то есть в сибирском или дальневосточном регионе. Суд встал на сторону Гинписа. И теперь "Транснефти" придется тягаться уже не с местными экологами.