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Россия не уйдет с Курил
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Важные заявления прозвучали на Дальнем Востоке из уст главы Минобороны России Сергея ИВАНОВА.
"Сокращать военное присутствие на Курилах мы не собираемся, равно как и увеличивать, - пообещал министр обороны, будучи на Итурупе. - Но самое главное заключается в том, что никаких территориальных уступок мы делать не будем, уходить не намерены. Проблема эта всем известная, она старая. Мы готовы вести дипломатические переговоры, мы их уже ведем 50 или 60 лет, готовы вести их и дальше в корректном духе, в уважительном духе".
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