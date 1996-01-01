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Депутаты едва не ушли на бессрочные каникулы
Инициаторами круглого стола, состоявшегося 26 июля, выступили депутаты Законодательного собрания края, и на него были приглашены представители как политических партий, так и общественных организаций. К слову, "общественники" и задавали тон обсуждению измененного проекта Устава. Вернее, возможных поправок в представленный краевыми депутатами проект, поскольку никаких революционных изменений устав пока не содержит.
Прежде чем уйти на каникулы, депутаты, от греха подальше, решили-таки привести приморский устав в соответствие с федеральным законодательством. Дело в том, что Приморье и без того затянуло процесс корректировки устава до того, что, в принципе, сегодня в любой момент по решению суда на представление прокуратуры ЗС ПК может быть досрочно распущен. Не на каникулы, а вообще.
Вполне вероятно, что это также повлияло на решение депутатов придать обсуждению устава публичный характер - мол, все в порядке - новый устав уже на подходе.
Представители общественных организаций, правда, считают, что представленный документ еще очень далек от "порядка", и желали бы прописать в новом уставе едва ли не все кодексы разом - от Уголовного до Жилищного. Депутаты на высказываемые пожелания реагировали с пониманием, но предупреждали присутствующих, что приморская "конституция" не может вмешиваться в полномочия федералов и муниципальных образований.
В связи с этим, кстати, особой эмоциональностью обсуждение проекта устава не отличалось. Председатель комитета по региональной политике Николай МОРОЗОВ спокойный характер круглого стола объясняет еще и тем, что все политические нюансы, которые уже полгода являются предметом жарких дебатов, в уставе пока не прописаны, а все предложения по ним будут рассматриваться уже осенью. В числе таких "горячих" вопросов - количественный состав депутатского корпуса, процедура избрания ЗС, а также право краевого парламента утверждать структуру исполнительной власти края.
Любопытно, что почти все участники круглого стола, включая общественные организации, высказались против количественного роста депутатского корпуса. Политические же партии при этом и вовсе склоняются к идее выбирать парламент исключительно по партийным спискам. Категорически против этой идеи выступил депутат Владимир ХМЕЛЬ, который справедливо полагает, что в этом случае будут нарушены избирательные права беспартийных граждан.
Впрочем, как показывает практика на федеральном уровне, с правами рядовых граждан в последние годы у нас особо не церемонятся. Поэтому не исключаем, что депутаты еще вернутся к обсуждению этого вопроса.
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