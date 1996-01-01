Кремль боится отдавать полномочия?

Регионы и муниципалитеты без полномочий не способны развиваться, а с полномочиями разрушают с таким трудом выстроенную вертикаль власти. Перенос вступления в силу реформы местного самоуправления - "ошибка". Об этом заявил в интервью "Российской газете" помощник президента Игорь ШУВАЛОВ.

Однако он признал, что от разграничения полномочий безнадежно отстает распределение собственности между уровнями власти. Как муниципалитеты смогут реализовывать полномочия, не имея ресурсов, остается неясным, в том числе и для Кремля. Кроме того, против самостоятельности муниципалитетов выступают губернаторы, не желающие терять свою властную "мини-вертикаль". Такая же непростая ситуация складывается и в отношениях центра с регионами. С одной стороны, идея давать больше полномочий регионам с более сильной экономикой выглядит здраво. Но, с другой стороны, это означает возврат к системе индивидуальных соглашений с регионами. Такая схема практиковалась при Борисе ЕЛЬЦИНЕ, и с ней упорно боролись нынешние обитатели Кремля. Выбор непрост: и гиперконтроль со стороны центра, и самостоятельность нижних уровней власти могут лишить страну управляемости.

На последнем в весеннем сезоне заседании Госдумы депутаты одобрили поправку, переносящую вступление в действие муниципальной реформы (закона 131) на 1 января 2009 г. вместо 1 января 2006 г. "Депутаты своей последней инициативой дали сигнал, что в принципе про реформу местного самоуправления можно на время забыть. Это неправильный сигнал, - заявил Игорь Шувалов. - И если кто-то в регионах решил, что депутатская инициатива ставит крест на реформе, то он очень сильно ошибается". Повод для раздражения помощника президента понятен. Как показал опыт последних лет, вертикаль власти не может быть полной: не только федеральный центр, но и региональная власть не может отвечать за все, вплоть до вывоза мусора в каждом поселке. Такое распыление сил грозило бы потерей управляемости. "Государственная власть должна быть очень сильной, с развитыми институтами, чтобы могла исполнять положенные по Конституции полномочия. Но при слишком мощной системе государственная власть как таковая может стремиться к узурпации, - отметил Игорь Шувалов. - Опасность таких устремлений должна быть сбалансирована процессами самоорганизации граждан".

Этим соображениям противостоят аргументы других групп. "В Кремле происходит явный раскол, - сказал руководитель аналитической группы "Меркатор" Дмитрий ОРЕШКИН. - Силовики явно давят эту реформу, боясь потерять управляемость и контроль. Либералы же отстаивают эту реформу, понимая, что управлять всем из центра технически невозможно". Кроме того, отмечает он, против усиления муниципалитетов возражают губернаторы, которые не желают расставаться ни с полномочиями, ни с ресурсами.

Именно ресурсы стали причиной того, что реформа в том виде, в котором она планировалась, по сути провалена. "К 1 января 2006 г. должны были передать безвозмездно собственность в соответствии с полномочиями, - сообщил руководитель спецпроектов Института социальных систем МГУ Дмитрий БАДОВСКИЙ. - Это такой объем административного передела и такой объем интересов, требующих согласования, что решить эту проблему к 1 января 2006 г. невозможно. Не факт, что это удастся сделать и к 2009 г.".

Это признает и помощник президента. Он предлагает свой вариант - "размазать" передачу и собственности, и полномочий до 2009 г. по мере готовности регионов и муниципалитетов. "Нужно признать, что правительство не успело принять все необходимые меры. Поэтому надо дать возможность до 1 января 2009 г. мягко разграничить собственность, - отметил Игорь Шувалов. - Я думаю, даже надо позволить иногда, осуществляя полномочия на одном уровне, использовать имущество другого уровня, то есть не привязывать жестко полномочия к собственности. Но для этого нужно найти правовые основания". Необходимость "найти правовые основания" означает, что алгоритм такой "ползучей" реформы пока неясен. Очевидно лишь одно: различия в полномочиях муниципалитетов в разных частях страны не очень-то облегчат жизнь Кремлю. "Это усилит асимметричность управленческой системы", - утверждает Дмитрий Бадовский.

Аналогичная дискуссия о переделе ресурсов параллельно разворачивается и на другом фронте. На днях губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ поддержал недавнюю идею полпреда президента в ЮФО Дмитрия КОЗАКА. Она заключается в том, что регионы должны получать полномочия в соответствии с положением своей экономики: регионы- доноры - больше, дотационные территории - меньше. "В предложении Д. Козака есть логика. Если ты сам себя не обеспечиваешь, то какие могут быть полномочия?" - рассуждает Э. Россель. Действительно, при нынешней централизации полномочий у региональных лидеров нет особых стимулов для развития своих территорий. "Это правильно - лидеров нужно поощрять. А в нынешней ситуации регионам выгодно быть даже не троечниками, а двоечниками и скрывать реальные доходы регионов, - считает Дмитрий Орешкин. - Действует примитивная советская модель: если ты сильный, у тебя заберут больше ресурсов".

Но, с другой стороны, идея Д. Козака означает, что провалилась и "вертикальная" реформа региональной власти. "Это путь к индивидуальным соглашениям с регионами, то есть к прежней системе, с которой Д. Козак боролся, - полагает Дмитрий Бадовский. - Непонятно, где разумная грань индивидуальности отношений с регионами, после которой начинается прежняя система. Конечно, при назначаемости губернаторов рисков меньше. Но это также путь к асимметрии, и риски все равно довольно значительны".

Итак, полная вертикаль не оправдала себя, так как на местах она оказывается неэффективной. Но центр боится отдавать полномочия регионам, а регионы, в свою очередь, - муниципалитетам. Ведь это означает потерю контроля над собственностью и ресурсами, необходимыми для реализации этих полномочий.

Кроме того, и в центре, и в регионах остается значимой "силовая" идеология. Не исключено, что в итоге власть в очередной раз поступит по принципу "да и нет не говорите" и реформа полномочий будет неравномерной - как по времени, так и географически. Увы, такие асимметричные системы управляемостью тоже не отличаются.