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Кому управлять 180 бюджетами?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Изменения в системе бюджетных отношений обсуждались на совещании в администрации Приморского края. В его работе приняли участие главы и руководители финансовых управлений городских округов и муниципальных районов края и руководители отделений Приморского казначейства.

В соответствии с изменениями в Бюджетном кодексе РФ с 1 января 2006 г. вся система бюджетных отношений переходит на обслуживание в Федеральное казначейство. В связи с этим необходимо перестроить финансово-бюджетную систему Приморского края, но при этом не потерять сбалансированность финансовых отношений.

Ситуация осложняется тем, что со следующего года в Приморском крае будет не 32, как сейчас, а 180 местных бюджетов, поскольку начнут функционировать бюджеты поселенческого уровня. Кроме того, после передачи полномочий в рамках Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления" вдвое увеличится число краевых учреждений - бюджетополучателей.

Чтобы выстроить новую систему отношений с бюджетами поселенческого уровня, вопросы выравнивания и расчетов по поселенческим бюджетам будут регулироваться через городские округа и муниципальные районы края. Администрация края оставляет за собой право осуществлять предконтроль за бюджетными операциями в поселениях первого уровня. На поселенческом уровне необходимо подготовить кадры, которые смогут профессионально и эффективно работать в этой области.

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