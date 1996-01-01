Президент изменил закон о выборах

Президент России Владимир ПУТИН подписал Федеральный закон "О внесении изменений в законодательные акты РФ о выборах и референдумах и иные законодательные акты РФ", принятый Госдумой 6 июля и одобренный Советом Федерации 13 июля 2005 г. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законопроект "О внесении изменений в законодательные акты РФ о выборах и референдумах и иные законодательные акты РФ" внес на рассмотрение палат Президент РФ. Наиболее существенные изменения вносятся в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", "О выборах Президента РФ".

Так, исключается возможность объединения партий в избирательные блоки, а избирательные блоки не допускаются к выборам. Закон вводит в действие и другие важные изменения в действующее законодательство.