Депутаты обещали подготовить Владивосток к зиме в срок

В думе Владивостока перед каникулами разразились довольно жаркие дебаты. Но это и немудрено - обсуждалось много важных вопросов, в том числе план приватизации муниципального имущества на 2006 г., обращение в ЗС Приморского края о необходимости принятия закона о развитии ТОСов и доклад о подготовке города к отопительному сезону.

Со слов заместителя городского главы Николая ПЫСЬ, город впервые готовится к зиме столь тщательно и на такие большие деньги - на эти цели планируется выделить из бюджетов различных уровней более 150 млн руб.

Однако выступавший после него начальник управления содержания жилищного фонда Алан БУДАЕВ отметил, что край до сих пор не финансирует свою часть, и поэтому приходится постоянно пересматривать программу работ. Из его отчета видно, что работы идут: отремонтированы десятки подъездов, 6 из 470 неисправных лифтов, в августе закончится опрессовка систем отопления жилого фонда и ежемесячно в 16 домах проводится текущий ремонт.

Естественно, что депутаты забросали Алана Константиновича наболевшими вопросами. Создалось впечатление, что все без исключения районы краевого центра находятся в аварийном состоянии. Но чиновник объяснил им, что всему свое время, тендеры проведены, подрядчики выбраны, и как только появятся деньги - все будет сделано. Обещание вызвало бурю эмоций, депутаты решили собрать со своих районов информацию и провести отдельное заседание, посвященное проблемам жилого фонда.

В отличие от доклада "благоустройщиков" в жарких дебатах по поводу обращения городской думы к ЗС края для принятия законопроектов по развитию ТОС участвовали лишь два давних идеологических противника - Александр ЮРТАЕВ и Александр ПРИХОДЬКО.

Гораздо спокойнее депутаты отнеслись к главному вопросу повестки дня - "Об утверждении программы приватизации муниципального имущества на 2006 г.". Накануне было много протестов со стороны представителей малого бизнеса, которые арендует в этом "имуществе" помещения. Эксперты поддержали их опасения. И вопросов на сессии могло возникнуть много, но не возникло.

Депутаты на удивление были скромны, кроме Александра МАЛАНИНА, который заявил, что в результате все приватизируемое имущество достанется китайцам и представителям других диаспор. В общем, все 14 поправок в "Положение о порядке приватизации" принимались чуть ли не единогласно - только одним голосом "против".