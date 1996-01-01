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Где кончаются политические игры
Итоги прошедшей сессии Законодательного собрания Приморского края в интервью "ЗР" прокомментировал депутат Владимир МАСЛОВСКИЙ, который на последнем заседании объявил об отставке с поста сопредседателя депутатского объединения "Родное Приморье".
- Владимир Константинович, ваш выход из "Родного Приморья" для многих стал событием. Расскажите, пожалуйста, чем обусловлено это решение?
- Я не выходил из состава объединения, а только сложил с себя полномочия сопредседателя. На мне сейчас лежит большая нагрузка. Это и депутатская работа, и руководство ОАО "Приморнефтепродукт", и общественная деятельность. Думаю, что будет честно и правильно, если я скажу, что не смогу выполнять обязанности сопредседателя и оставлю этот ответственный пост. На мой взгляд, депутатское объединение должен возглавлять человек, работающий в Законодательном собрании на постоянной основе.
- Как вы оцениваете работу краевого парламента на прошедшей сессии? Чего, по вашему мнению, удалось добиться депутатам?
- Сессия не была судьбоносной. В основном мы занимались приведением краевого законодательства в соответствие с федеральным. Из значимых решений можно отметить принятие краевого закона о повышении с 1 сентября минимальной ставки первого разряда бюджетников с 720 до 800 руб. Второе решение - повышение уровня "сельских" доплат с 10 до 25%. Пока новая доплата распространяется только на краевых бюджетников, но местные власти наконец-то получили возможность повысить оклады своим работникам. Также я бы отметил принятие закона о бесплатной юридической помощи. Теперь необеспеченные жители Приморья смогут получить услуги адвоката за счет краевого бюджета при решении вопросов назначения пособий и пенсий, при взыскании алиментов и других. Важно, что несовершеннолетние правонарушители также получили право на бесплатную юридическую помощь.
- Одним из самых эмоциональных на прошедшем заседании стал вопрос о придании Владивостоку статуса столицы Приморского края. Как вы считаете, почему вокруг него такой накал и почему этот вопрос остался нерешенным?
- Действительно, вопрос по столичному статусу Владивостока на прошедшей сессии решить так и не удалось - началась политическая игра и между депутатами, и между краевыми и городскими властями. Так происходит потому, что никто не хочет конкретизировать этот закон, ведь он влечет определенное отвлечение средств. К сожалению, согласительная комиссия так и не нашла решения и отдала инициативу обратно депутатскому корпусу. Столкнулись интересы депутатов от Владивостока и депутатов, представляющих районы края. Ведь понятно, что деньги на осуществление столичных функций Владивостока должны откуда-то взяться. Депутаты из районов боятся, что они поступят из фонда поддержки муниципальных образований. Грубо говоря: уйдет Владивостоку - не поступит в остальные города и поселки Приморья. К тому же в этот вопрос активно вмешивается краевая администрация. По ее мнению, для Владивостока и так много делается - по губернаторской программе строятся современные транспортные развязки, реализуются программы городского благоустройства. Я считаю, что можно найти компромисс. А пока депутаты приняли соломоново решение - доработать поправки к началу следующей сессии и принять их до конца года, чтобы заложить в бюджет на 2006 г.
- Приближается срок вступления в силу закона "О принципах местного самоуправления". На ваш взгляд, готово ли Приморье к его внедрению?
- Я сторонник точки зрения, которую высказал Президент России Владимир ПУТИН. Я тоже считаю, что не надо форсировать этот вопрос, Пока окончательно не решены проблемы финансирования всех уровней власти. Я присутствовал на семинаре по этой реформе в Пограничном районе. Там никто не смог ответить, откуда возьмутся средства на организацию и содержание новых органов власти, за чей счет будут осуществлять свои функции местные органы власти первого уровня. Поэтому зачем торопиться? Тем более что федеральные органы готовы отложить вступление в силу ФЗ № 131 до 2008 г. К самому закону я отношусь положительно, считаю, что внедрение местного самоуправления способно в значительной мере повысить демократичность принимаемых властью решений. Но я не понимаю, для чего это делать столь скоропалительно. Вначале нужно все подготовить - и людей, и правовую базу, определиться с источниками финансирования. Вот тогда эти изменения принесут ощутимую пользу обществу и государству.
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