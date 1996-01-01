Корейцы благословили "Большой путь по Евразии"

Вчера, 25 июля, во Владивосток с неофициальным визитом прибыл председатель Национальной Ассамблеи Республики Корея КИМ ВОТ ГИ. Он приехал на открытие автопробега "Большой путь по Евразии", который отправится сегодня с центральной площади города.

Пробег организован в связи с 60-летием окончания Второй мировой войны и освобождением Кореи от японских захватчиков. Его главными спонсорами выступили корейские предприятия, выделившие на "Большой путь по Евразии" около $2 млн. Старт состоится сегодня с центральной площади Владивостока. Корпорация Hyundai выделила более 10 новых специально подготовленных внедорожников. Путь автопробега пройдет по 17 городам России. Конечная точка путешествия - Иркутск, где восточная группа встретится с другой, стартовавшей из Санкт-Петербурга.