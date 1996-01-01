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Французский визит

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморье по приглашению губернатора Сергея ДАРЬКИНА с пятидневным визитом побывала представительная делегация Посольства Франции в России во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом г-ном Жаном КАДЭ.

Французский дипломат прибыл в сопровождении советников посольства по экономике и культуре, помощника военного атташе, главы представительства Air France в Москве Жерара ПЕТИ, коммерческого директора Akros -крупнейшей во Франции компании по переработке металлов - Киту МАЖУМДЕРА и президента "Европы плюс" (Ретро FM) Жоржа ПОЛИНСКИ.

Свой визит он начал в субботу с осмотра достопримечательностей Владивостока. Воскресенье французский дипломат провел в Галенках, где базируется бывший штурмовой авиационный полк "Нормандия-Неман", а ныне смешанная Смоленская Краснознаменная ордена Суворова II степени авиационная дивизия.

Насыщенным оказались и последующие дни: г-н Кадэ пообщался с коллегами из консульств США, Японии и Германии, побывал в ВМТП, посетил Французский центр ДВГУ, встретился с командующим ТОФ, адмиралом Виктором ФЕДОРОВЫМ и владыкой Вениамином, обсудил с губернатором Сергеем Дарькиным и мэром Владивостока перспективы сотрудничества.

Губернатор нарисовал французам радужные картины жизни в крае. За 3 года ВВП Приморья удвоился. Темпы роста экономики в 2004 г. составили 7,2% -выше, чем в среднем по России. В развитии края акцент в развитии сделан не на традиционные отрасли, типа леса, рыбы, и горнорудной промышленности, а на те, которые дают хорошие точки роста, - связь и телекоммуникации, транспортную инфраструктуру.

Касаясь внешнеторгового оборота с Францией, он в 2004 г. составил $ 5,2 млн и мог бы быть больше, отметил губернатор. К сожалению, какие именно договоренности были достигнуты, пока неизвестно: вторая часть беседы губернатора с послом Франции и членами его делегации проходила при закрытых дверях.

Вчера делегация возвратилась в Москву, но перед отъездом встретилась с генеральным директором ОАО "Владивосток Авиа" Владимиром САЙБЕЛЕМ. Речь шла об открытии авиарейса Владивосток - Москва - Париж. Известно также, что компания Akros предложила приморским компаниям оборудование для переработки металлолома и что во Владивостоке откроется французское юрисконсульство.

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