Россия просит денег у Японии

Строительство хранилища для компонентов ядерных реакторов атомных подводных лодок (АПЛ) в бухте Разбойник обойдется не менее чем в $ 80 миллионов. Об этом сообщил начальник управления вывода из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов Федерального агентства по атомной энергии (Росатом) Виктор АХУНОВ.

Ранее сообщалось о том, что Япония окажет помощь России в строительстве неподалеку от Владивостока подобного хранилища для АПЛ, выведенных из состава Тихоокеанского флота. Представитель Росатома отметил, что на Дальнем Востоке в бухте Разбойник Россия за свой счет уже строит хранилище для компонентов ядерных реакторов АПЛ.

"Объем средств, выделяемых из федерального бюджета России, не позволяет быстро завершить его строительство, и поэтому мы обратились к правительству Японии с предложением участия в проекте", - отметил представитель Росатома.

По его словам, "осенью текущего года представители Японии дадут ответ о своем участии в строительстве хранилища". Ахунов также сообщил, что к настоящему моменту из эксплуатации выведено 195 АПЛ. 120 АПЛ утилизировано до трехотсечных блоков, из которых в дальнейшем будет вырезаться одноотсечный блок с реактором уже без ядерного топлива для помещения его в специальное хранилище на береговой площадке.