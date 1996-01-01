Реформу тормозят ради отстающих

Поправку к Федеральному закону "Об общих принципах организации местного самоуправления", позволяющую регионам по своему усмотрению переносить срок вступления этого закона в силу с 1 января 2006 г. вплоть до 1 января 2009 г., прокомментировал полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Константин ПУЛИКОВСКИЙ.

"Когда Госдума рассмотрит поправки к закону во втором и третьем чтениях и примет законопроект окончательно, станет ясно, нужно вносить какие-либо коррективы или нет, - сказал он, - а пока действовать мы будем в соответствии с существующим законом, который определяет, что выборы в органы местного самоуправления должны пройти до 1 ноября 2005 г".

По его мнению, изменения вносятся не для торможения реформы местного самоуправления, а чтобы помочь регионам, которые по разным причинам не могут приступить к исполнению закона в полном объеме. Например, медленно идет процесс перераспределения собственности между различными уровнями власти.

До 1 августа полпредство намерено собрать информацию о том, какие регионы и в какие сроки будут готовы перейти к реформе. По оценкам полпредства, с 1 января 2006 г. могут вступить в реформу Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области и Чукотский автономный округ. Выборы в местные органы власти в Республике Саха (Якутия) и Камчатской области пройдут только в октябре.

На вопрос, какова будет участь уже избранных муниципальных депутатов и глав администраций, полпред сообщил, что к своим обязанностям они приступят, когда региональные власти примут решение запустить у себя на территории реформу местного самоуправления.

"Возможно, будет введен ограниченный перечень обязательств, например, уборка и освещение улиц, озеленение, которые территории способны будут исполнять с 1 января 2006 г. Постепенно на местный уровень будут передаваться и другие полномочия, а также доходные источники. Но окончательно это выяснится не раньше осенней сессии Госдумы", - отметил полпред.