Муниципальный детектив

В Лесозаводске, например, простая и в большинстве территорий формальная вещь, как приведение устава муниципального образования города Лесозаводска и Лесозаводского района в соответствие с Федеральным Законом №131, все больше походит на детектив. В ход идет все: многоходовые, подготовленные интриги, угрозы, шантаж. И все для того, чтобы заставить депутатов местной думы принять новый устав, который присоединит к городу Лесозаводску несколько расположенных рядом сел. Этому уже несколько месяцев яростно сопротивляется группа депутатов. С одним из них - Саидом КАГИРОВЫМ, известным в районе предпринимателем, руководителем крупного сельскохозяйственного холдинга, интервью "ЗР".

- Все, чего хочет наша группа депутатов, - публикации нового устава в прессе. Именно с этого должна начинаться процедура его принятия. Об этом говорит статья 85 часть 8 ФЗ-131. Одновременно должна быть опубликована процедура участия граждан в обсуждении устава. Председатель нашей думы Татьяна ЛАЗАРЕВА категорически против публикации. Именно поэтому вот уже на нескольких заседаниях думы мы голосуем против принятия устава. Между тем, межрайонная прокуратура настаивает на немедленном принятии устава. 1 июля Лесозаводский городской суд вынес решение обязать думу в течение 14 дней принять новый устав. Интересно, что это решение суда противоречит все тому же 131-му закону, который говорит, что текст устава должен быть опубликован не позднее, чем за 30 дней до его принятия. Согласитесь, несколько странная позиция структуры, которая стоит на страже закона.

Во всей этой истории меня больше всего возмущает то, что мнение людей, которых напрямую коснется это решение, никого не интересует. Можно даже подготовить необходимые документы о согласии жителей сел стать горожанами. Правда, в пятницу мы собрали в селе Марково 200 жителей этих злополучных сел, которым рассказали, что они сами выразили согласие на то, чтобы войти в состав города. Люди были в шоке. Ни о каких сельских сходах, которые правомочны выразить согласие, они не слышали и в них не участвовали. Протоколы собраний подписывали так называемые делегаты от жителей. На самом деле никто не наделял этих "делегатов" такими полномочиями - на сходах в селах, где живут 300-400 человек, присутствовали 15-20 сельчан, в основном престарелые люди, которых, как они утверждают, попросту обманули. Им говорили, что они не потеряют льготы, положенных жителям сельской местности с изменением статуса, угрожали прекращением финансирования сел, говорили, что село без города не выживет, пугали, что сельских детей в городской школе будут учить за деньги.

Сельчане сейчас в шоке. Налог на землю для жителей сел и города отличается в два раза. Если в городе есть хоть какая-то работа и зарплата, то в деревнях люди живут только тем, что сами вырастили на своем огороде. И за это с них теперь будут брать в два раза больше налог! То же касается и других платежей. С сельчан собираются брать деньги за пользование колодцами и колонками. При этом никто же не собирается создавать им условия жизни, равные городским. Доехать до Лесозаводска стоит 20-40 руб. Причем, автобус в город ходит максимум 2 раза в день два дня в неделю. Никто же не собирается менять расписание и цены. Каждая поездка в больницу, по каким-то другим делам, в те же органы власти, и сейчас - целая история и существенные потери для семейного бюджета. А, отменяя льготы, людей просто выживают из села.

И такое важное решение всеми силами пытаются принять втайне от людей. Причем, сегодня эта борьба приняла уже такие формы, что мне приходится искать защиту в Генеральной прокуратуре РФ.

- Вы отправили туда заявление, в котором просите провести следствие в отношении группы весьма известных в крае людей...

- ...депутата ЗС Юрия СЕРЕБРЯКОВА, генерал-лейтенента юстиции Владимира ШУЛЬГИ, лесозаводского прокурора Евгения НИЧИПОРУКА и председателя Лесозаводской думы Татьяны ЛАЗАРЕВОЙ. Я считаю, что они организовали и способствуют преступным действиям Марата АХМЕТГАЛИЕВА, Михаила КУТЕПОВА и Светланы ВЕРЕТИНОЙ. Эти трое - руководители масложиркомбината "Хабаровский" под угрозой расправы со мной и моими близкими уже завладели восемью предприятиями моего холдинга. Меня физически не допускают на эти предприятия, я не могу по этой причине исполнять обязанности руководителя, на предприятиях пытаются сфальсифицировать бухгалтерские и кассовые документы, с целью возбуждения уголовного дела в отношении меня по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. Сейчас на моих предприятиях назначены новые управляющие, которые и руководят производством, неизвестные люди выдают работникам зарплату...

- Представляю, у нас бы в редакцию пришел с улицы параллельный редактор, бухгалтерия... Ну а люди-то, что? Они же вас знают 20 лет, многие лично вам обязаны...

- Людей я не виню. Их откровенно запугивают. Говорят, тех, кто будет поддерживать Саида даже на словах, лишим бесплатного подвоза воды, не дадим дров, зерна. Конечно, страшно. Люди только этим и живут. К тому же они видят, что на мои заявления об этом беспределе нет реакции правоохранительных органов. Селяне - народ в основном законопослушный. Они считают, раз прокуратура молчит, значит, все сделано правильно. И принимают сторону сильного.

- Так прокуратура молчит?

- Не только. Когда меня приехали выбрасывать с молокозавода - тогда были Ахметгалиев и Кутепов с поддержкой - люди на четырех машинах без номеров, милиционеры задержали одного из приехавших - он находился в федеральном розыске. Начальник ОВД поставил охрану на молокозавод, но приехали трое сотрудников прокуратуры, которые попытались снять охрану. После этого инцидента председатель думы, несмотря на мое заявление, отказалась проводить депутатское расследование. Более того, с помощью угроз и запугивания, ссылаясь на свое сотрудничество с правоохранительными органами, депутатом ЗС края Серебряковым и генерал-лейтенантом юстиции Шульгой, запретила провести расследование группе депутатов.

- Что ж депутаты-то такие пугливые оказались?

- На самом деле, сейчас меня больше всего волнует то, что могут пострадать люди, которые меня поддерживали. Угрозы вполне реальны. На каждого из них собирают компромат. Даже на тех, на кого вообще ничего невозможно найти. Например, депутата Людмилу ТОЛОЧКО, директора Марковской школы, пытаются обвинить в том что, она незаконно получила компьютерный класс для школы. Депутата Сташкова долго шантажировали тем, что его диплом о высшем образовании фальшивый. Сначала под угрозой возбуждения уголовного дела его заставили снять свою кандидатуру на пост главы администрации Лесозаводска. Затем заставляли голосовать определенным образом по важным вопросам. Я одного не понимаю, если у человека фальшивый диплом и прокуратуре это известно, она должна проявить принципиальную позицию и возбудить уголовное дело. А тут его периодически пугают уголовным делом, чтобы заставить поступать определенным образом. Это больше похоже на методы бандитских структур, а не надзирающих за соблюдением законности. Остальных из так называемой оппозиции грозят лишить бизнеса. При этом у прокурора почему-то не возникает сомнение в законности избрания Татьяны Лазаревой на пост председателя думы.

- А здесь-то что не так?

- Ее избрала группа депутатов на сессии, где присутствовали всего 13 из 23 депутатов. Обязателен кворум не менее двух третей, то есть как минимум должно было быть 16 депутатов. До сих пор нет и протокола этого заседания. Но дума работает под ее председательством. Зато прокурора вдруг взволновал тот факт, что бывший глава администрации муниципального образования полгода незаконно занимал этот пост, а значит, его подпись на документах, например, отдающих в аренду муниципальную собственность, тоже не действительна.

- Вам не приходило в голову выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя думы и победить? Тогда многие проблемы просто не возникли бы.

- Нет. Зато эту карту разыграл Серебряков, когда распустил слух, что я собираюсь выдвигаться. На почве "черномазые рвутся к власти" ему удалось объединить людей, которые в принципе не могли объединиться, чтобы продавить Лазареву.

- "Черномазые"?

- Ну да. Я - чеченец, и еще один депутат у нас с Кавказа. Другому депутату - полковнику в отставке, он был в Чечне и там лишился глаза -так и говорили: "Тебе мало чеченцы сделали?" Мне очень неприятно об этом говорить, но приходится, чтобы показать, что эти люди не гнушаются никакими методами. На собрании в пятницу людям зачитали письмо о неэтичном поведении депутата Кагирова, где утверждалось, что я ни во что не ставлю людей, ругаюсь матом и тому подобная чушь, якобы ими подписанное. Люди сами с удивлением узнали, что они подписали такое письмо. Часть подписей была подделана, так, письмо "подписал" пятилетний ребенок, какие-то фамилии вообще выдуманы - таких людей в тех селах нет.

- А смысл?

- Не знаю. Может быть, это уже началась компания по подготовке к выборам в Законодательное собрание края. Имея своих людей в местной думе, которые шагу не могут ступить, чтобы не проконсультироваться с ними, проще избираться. Но, на мой взгляд, чтобы завоевать доверие население, лучше не интригами заниматься, а выполнить свои предвыборные обещания. Люди ведь до сих пор помнят, как депутат от Лесозаводска Серебряков 8 лет назад обещал построить стекольный завод, где получили бы работу несколько тысяч человек. Но ни обещанного завода, ни бани, ни компенсации за стихию. Кстати, именно из-за того, что до сих пор наше хозяйство не получило от государства деньги за стихию 2002 г., когда у нас погибла вся соя, мы и не можем расплатиться с нашими кредиторами -МЖК "Хабаровский". Пользуясь этим, нас заставляли подписывать кабальные договоры о сотрудничестве, согласно которым покупали у нас сою ниже ее себестоимости. Когда я отказался в очередной раз продлить такой договор - и начался захват. Случайно или нет, но интересы хабаровчан совпали с этими интересами. Теперь их цель - добить меня. Тогда можно будет делать в районе что угодно.