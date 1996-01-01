Не летнее турне губернатора в Хасанский район

Очередной точкой официальных поездок по краю приморского губернатора Сергея ДАРЬКИНА стал Хасанский район. Местные достопримечательности - работы по обвалованию берегов пограничной реки Туманной и конечная точка нефтепровода Тайшет - б.Перевозная. Как и сами объекты, реакция губернатора была очень разная.

Ясные перспективы Туманной

Участок российско-корейской государственной границы в устье реки Туманной стал проектом губернатора с 2002 г. Тогда из краевого бюджета были выделены 5 млн руб. для составления ТЭО проекта по строительству дамбы. Работы начались в начале нынешнего года, когда на возведение дамб обвалования из государственного бюджета было выделено 58 млн руб.

Общая стоимость проекта составляет около 700 млн руб. Но строительство дамб продлится еще 2 года, за это время строительные работы могут подорожать, а окончательная стоимость проекта превысить 1 млрд руб. Работы идут круглые сутки с привлечением аквалангистов из компании "Владморстрой", которые под водой укладывают проволочные "матрацы", набитые скальным грунтом, тем самым укрепляя русло реки и в подводной части.

"На этом участке границы последние 10 лет мы теряли российскую землю, сейчас мы укрепляем наш берег, и этой защиты должно хватить как минимум на 75 лет. Ходом работ я доволен, и у меня есть уверенность в том, что, укрепляя рубежи нашей Родины, мы делаем правое дело", - заявил журналистам Сергей Дарькин. На этом фоне и при таких суммах 36 млн рублей ущерба, который принес краевому центру последний тайфун, "не такие уж большие деньги". По его словам, водохранилища наполнены "трехлетним запасом воды", что и позволяет более-менее оптимистично отнестись к последствиям стихии.

Песчаные напасти

После дамбы губернатор со свитой проехал около 1,5 км вдоль берега реки и остановился возле самой южной пограничной заставы России -"Песчаной". По самым усредненным оценкам, из-за смещения русла за последние 10 лет берег реки Туманной приблизился к заставе на 200-250м. Только паводки 2000 г. сместили берег на 70 м, из-за чего под угрозой смыва оказалась наблюдательная вышка, а вот футбольное поле спасти не удалось - смыло.

Специалисты считают, что в таком поведении реки Туманной виновата северокорейская сторона, которая камнем укрепила насыпь, оставшуюся от старого моста. Так называемая "шпора" перекрывает 3 из 10 мостовых пролетов нового моста, который носит громкое название "Дружба", и тем самым направляет речной поток к российскому берегу. Во время паводков это создает потенциальную опасность прорыва старых дамб и затопления жилых районов поселка Хасан.

Конечно, к активным действиям, к примеру, строительству аналогичной "шпоры" ниже по течению, российская сторона не готова. Поэтому, чтобы сохранить свою территорию, планируется укрепить левый берег реки Туманной подсыпкой существующих дамб и строительством трех новых. Одна из них будет как раз напротив заставы "Песчаная", в чем пограничников губернатор заверил лично. Стражи границы отнеслись к обещанию высокого гостя сдержанно. Ведь им чем меньше гостей, тем спокойнее служба.

Хасан без бани

Кстати, пограничники, после того как перешли в ведомство ФСБ, стали жить лучше. Так, рядовой контрактник получает в месяц денежного довольствия 10 тыс. руб., офицер в чине капитана уже 20 тыс. руб. Немудрено, что многие жители поселка Хасан хотели бы стать пограничниками, но на заставы местных не берут. В общем, в поселке, который дал название всему району, работы нет, да еще и единственную баню переделали в общежитие для строителей дамбы, поэтому на встрече губернатора с жителями поселка страсти кипели почище, чем воды реки Туманной.

"Работая в доме культуры, я получаю 2,5 тыс. руб. Денег, конечно, не хватает, да еще и моя мама скоро лишится работы, потому что в августе закроют детский дом, как мы будем жить, я не знаю", - с грустью говорит молодая девушка Вера, которая работает вахтером. По словам жителей, с занятостью в поселке та же ситуация, что и во всем районе, - люди трудятся в бюджетной и браконьерской сферах, единицы занимаются торговлей.

Что касается бани, то губернатор обязал главу Хасанского района Вячеслава КРЫСИНА решить этот вопрос до наступления холодов, на что тот ответил нечто невразумительное по поводу отсутствия средств.

Туманные перспективы Перевозной

На второй день рабочей поездки губернатора в Хасанский район было запланировано рабочее совещание в конечной точке нефтепровода в бухте Перевозная. Сюда прибыли представители ОАО АК "Транснефть", экологических организаций, руководители служб краевой администрации, представители ЗС Приморского края. Докладывать губернатору о проекте на лоно природы приехал вице-губернатор Юрий ЛИХОЙДА. Пока губернатор задерживался, удалось почерпнуть много интересной информации о проекте строительства нефтепровода из первых уст и насладиться первозданной природой.

В лагуне Цапличья, возле которой, в случае утверждения проекта, будет построен административно-хозяйственный комплекс, в большом количестве плещутся пиленгасы, по заросшим ирисами и другими редкими растениями окрестностям прыгают занесенные в Красную книгу древесные лягушки. В общем идиллия, которую, по заявлению представителей АК "Транснефть" удастся сохранить, хоть и не в полном объеме.

Если кратко, то возле поселка Кедровый, рядом с одноименной железнодорожной станцией, будет осушена болотистая местность и возведено крупнейшее в крае нефтехранилище емкостью 1,6 млн тонн. На берегу построен современный нефтеналивной порт, от которого на 1,7 км в море будет выходить трубопровод, предназначенный для Бункеровки нефтепродуктов в крупнотоннажные танкера. Порт и нефтехранилище будут связаны между собой двумя - основной и резервной - подземными нефтеартериями, для прокладки которых отведен 21 гектар.

В комплекс нефтеналивного терминала войдут различные вспомогательные объекты: железнодорожная эстакада, котельная и теплоцентраль, очистные сооружения, современная автомобильная дорога класса А1. "На всех этапах строительства заказчик гарантирует соблюдение всех технологических и экологических норм, предусмотренных законодательством, будут осуществляться самые серьезные меры по обеспечению безопасности", - убеждал всех начальник регионального штаба проекта "Восточная Сибирь - Тихий океан" Олег АЗАНОВ. Не убедил.

Кризис безопасности

"Вопрос не в том, быть или не быть нефтепроводу, а в том, как будет обеспечена экологическая безопасность этого проекта", - считает депутат Законодательного собрания края от Хасанского района Джамбулат ТЕКИЕВ. С ним трудно не согласиться. Однако на совещании на фоне большого количества планов и графиков по строительству нефтеналивного терминала не было представлено сколь-нибудь внятного экологического обоснования. Поэтому встреча губернатора с заинтересованными сторонами у конечной точки нефтепровода оказалась скоротечной.

Сергею Дарькину хватило 15 минут, чтобы разобраться в однобокости представленной информации. Не получив ответов от представителей природоохранных органов, он развернулся и пошел к ожидающему его джипу, шлепая лакированными туфлями по пока еще экологически чистой грязи. Еще одно совещание закончилось с нулевым результатом.