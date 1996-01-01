У мэра Владивостока срок - год

18 июля исполнился год работы на посту главы администрации города Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА. Как нам оценить этот год? Статистика безлика - и все в сторону роста, будь то квадраты отремонтированных домов или тарифы за услуги, доходы бюджета и ставки платежей. И мы решили, что лучше всего работу человека, которому год назад наш любимый город оказал честь, наняв его для решения наших проблем, оценят сами горожане.

Корреспонденты "ЗР" предложили представителям всех слоев населения, разного возраста и социального статуса подвести итоги мэрского года. Вот лишь несколько мнений, которые, на наш взгляд, отразили всю палитру оценок.

Людмила Давыденко, председатель общественного объединения строителей "Властра":

- На фоне положительных новостей, которые транслируют по телевизору, за прошедший год можно увидеть массу отрицательных моментов. Стоит отметить, что за этот период значительно уменьшилось количество предпринимателей буквально во всех отраслях бизнеса, при этом конструктивный диалог власти и бизнеса отсутствует полностью. На этом фоне ходит множество слухов о неофициальном диалоге - об "откатах" в освоении бюджетных средств, получении разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию и др.

Наше муниципальное законодательство до сих пор не приведено в соответствие с федеральным - за это время вышли новые Градостроительный и Жилищный кодексы, ФЗ "О долевом строительстве", а городские власти как будто об этом и не знают. Как следствие, в городе наблюдается рост тарифов и полный бардак в системе ЖКХ, где господствуют никому не известные, только что созданные ООО. Блокировано мансардное строительство, которое, кстати, может решить и часть проблем ЖКХ и дать новые квадратные метры жилья.

Если посмотреть на строительные площадки, можно заметить, что часть объектов заморожена. Это объясняется просто - строят лишь те, кто угоден, остальные терпят убытки. Я думаю, что подобная ситуация сложилась и на смежных рынках, у многих предпринимателей резко снизились доходы, и идет процесс переноса бизнеса в другие регионы. А это уже губительно для города и его социальных программ. Статистика утверждает, что только 18% жителей зарабатывают деньги для бюджета, а остальные из него потребляют. И я не знаю, сколько нужно съесть дешевой рыбы, чтобы это понять.

Юрий Николаевич Зубков, пенсионер:

- Есть изменения. У нас в доме двери поставили на подъезд. Это очень удобно, не заходят посторонние. На улицах стало намного чище. Дороги кое-где сделали, по крайней мере, за этим следят. Опять же к пенсии нам добавили 600 руб. губернаторских, я думаю, это потому, что у Николаева с губернатором хорошие отношения.

Дмитрий Редров, владелец фирмы ритуальных услуг:

- Для меня, как предпринимателя, приход нового мэра ознаменовался трудностями ведения бизнеса. Владимир Николаев посадил в кресло руководителей МУП "Некрополь" новую команду. Она объявила, что отныне рынок ритуальных услуг будет под контролем "дружественных" "Некрополю" фирм. Нам запретили производить захоронения. К чему это приведет, всем и так ясно: банкротство предприятий. Не знаю, можно ли винить в этом лично Владимира Николаева. Но он - глава и должен нести ответственность за своих подчиненных. В настоящее время ситуацией заинтересовались правоохранительные органы, и если они сочтут, что руководители МУП превысили должностные полномочия, это будет ударом, прежде всего, по репутации мэра. Отметился мэр и повышением арендных ставок. С одной стороны, я его понимаю, бюджет нужно наполнять, но с другой - он мог бы растянуть этот процесс на несколько лет, а не в один миг увеличить арендные платежи в пять раз. Этот год оставил у меня одну уверенность - в нашем городе и нашей стране возможно все. Если завтра скажут, что мой бизнес должен обкладываться налогами, как нефтяная компания, я не удивлюсь. А Владимиру Викторовичу желаю прислушиваться к общественному мнению и более тщательно проверять выполнение тех поручений, которые он дает своим подчиненным.

Сергей Кузнецов, безработный:

- С Николаевым нам жить как-то попроще, чем было при КОПЫЛОВЕ. Сейчас хоть дороги асфальтируют, правда, дождь их снова подпортил. Крыши делают. Аллею вот тополиную сделали, дорогу здесь, на "Красного знамени". За порядком сейчас следят.

Анастасия Павлова, студентка:

- В местах отдыха, на пляжах перемен не вижу. Праздников в жизни города стало больше. Я не знаю, что еще сказать...

ОТ РЕДАКЦИИ. Все участники опроса отметили: мэра знают в лицо и по имени-отчеству. Были они единодушны и в том, что Владимир Николаев стал самостоятельным, действующим мэром. Согласитесь, утвердиться за год новичку было не просто. И это тоже итог. С другой стороны, если год назад его оценивали однозначно в черно-белых красках, то сегодня палитра мнений имеет гамму оттенков даже в анонимных ответах. Но нам хочется, чтобы сегодняшние устремления мэра "во благо города" приносили результаты во благо горожан и завтра.