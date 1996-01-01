Хозяйствам вручили комбайны

Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН накануне уборочной кампании вручил в пятницу аграриям в селе Михайловка новые комбайны. Хозяйства 10 районов края получили по лизингу 30 комбайнов стоимостью 72 млн руб.

Комбайны и трактора выдаются в рассрочку на 10 лет без процентов. "Мы рассматриваем класс реальных собственников как равных партнеров, как силу, которая сможет возродить сельское хозяйство и сделать его прибыльным", - отметил губернатор. С 2001 г. хозяйства края получили по лизинговой схеме более 1300 единиц сельхозтехники на сумму более 700 млн руб.