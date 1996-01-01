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"Звезда надежды" не погаснет
В конце прошлой недели в Приморье с трехдневным визитом побывал парламентский секретарь министра иностранных дел Японии г-н Каваи КАЦУЮКИ (Kawai Katsuyuki). Цель визита - осмотр объектов, связанных с утилизацией атомных подводных лодок (АПЛ).
На пресс-конференции, которую он дал в понедельник, накануне отъезда в Токио, г-н Кацуюки рассказал о своих впечатлениях от осмотра объектов и дальнейших перспективах проекта.
Наверное, никто в мире не воспринимает столь остро все, что связано с ядерной угрозой: 6 августа Япония отметит 60-летнюю годовщину с момента атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Именно с этой темы начал свое выступление парламентский секретарь.
Рассказывая об итогах поездки, он сообщил, что на заводе "Звезда" в Большом Камне наблюдал за процессом демонтажа аварийной лодки класса "Эхо", осмотрел плавучий комплекс по утилизации жидких радиоактивных отходов "Ландыш" и плавучий док, а также побывал в бухтах Чажма и Разбойник.
В Чажме находится плавучее хранилище реакторных отсеков демонтированных АПЛ, а в бухте Разбойник строится наземное хранилище для деталей демонтированных АПЛ. По мнению дипломата, плавучее хранилище необходимо перенести на сушу, так как его корпус подвергается сильной коррозии.
Г-н Кацуюки обсудил вопросы, связанные с утилизацией российских АПЛ, выведенных из боевого состава флота, с вице-губернатором Виктором ГОРЧАКОВЫМ и командующим ТОФ Виктором ФЕДОРОВЫМ.
О результатах поездки парламентский секретарь министра иностранных дел Японии представит отчет в правительство. На его основании будет сформулирована позиция Японии на предстоящих переговорах в Москве, которые состоятся на будущей неделе. По словам Каваи Кацуюки, уже согласован бюджет второго этапа программы "Звезда надежды", который предусматривает утилизацию 5 АПЛ, четыре из которых будут демонтированы в Большом Камне, и одна - на Камчатке в Вилючинске.
Кроме того, возможно, в проект будет включен и проект строительства наземного хранилища, поскольку плавучее хранилище реакторных отсеков в Чажме вызывает опасения специалистов. В случае благоприятного завершения переговоров в Москве работы по реализации второго этапа будут продолжены уже осенью.
Кстати, когда в июне в Токио прошел семинар по проблемам глобальной безопасности "большой восьмерки", г-н Кацуюки рассказал участникам о "Звезде надежды", и представители правительства Австралии высказали намерение участвовать в реализации подобных проектов. Эта страна готова выделить для их финансирования 740 млн иен, а утилизация одной АПЛ обходится в 8 млн иен.
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