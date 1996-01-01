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Руководители СМИ региона объединились
Совет руководителей и главных редакторов средств массовой информации Дальнего Востока России создан во вторник в Хабаровске.
Произошло это накануне принятия законопроекта об информационной открытости государственных органов (он должен быть принят до конца года). Совет будет действовать при полпреде президента в Дальневосточном федеральном округе. Его задача - "создание условий для обеспечения свободы деятельности СМИ в Дальневосточном федеральном округе".
Председателем Совета стал Константин ПУЛИКОВСКИЙ, заместителями председателя избраны главный редактор газеты "Владивосток" Сергей БУЛАХ, генеральный директор телерадиокомпании "Дальневосточная" (Хабаровск) Владимир ШВЕДЕНКО и помощник полпреда Александр ДРОЗДОВ.
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