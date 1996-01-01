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"Против всех" пока отменять рано

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Строчка "Против всех" должна остаться в избирательных бюллетенях на предстоящих выборах депутатов краевого парламента. Такое мнение высказал председатель Законодательного собрания Приморского края Сергей СОПЧУК, комментируя отдельные положения новых поправок в избирательное законодательство, принятых накануне в окончательном третьем чтении депутатами Государственной Думы.

- Данная строка просто необходима в период, когда становление партий еще только происходит, - сказал Сергей Сопчук. - На региональном уровне позиции многих из них откровенно слабы, особенно за пределами наиболее крупных городов. В такой ситуации нельзя навязывать избирателям обязанность проголосовать за какую-либо из них. Избиратели просто проголосуют "ногами", не придя на избирательные участки. В дальнейшем, когда партии смогут проявить себя в работе на региональном уровне, можно будет вернуться к данному вопросу.

Также Сергей Сопчук считает, что в Избирательном кодексе Приморского края должен остаться нынешний порог в 5% для прохождения партий в ЗС.

- Партиям не так просто преодолеть порог в 7% на региональных выборах, - подчеркивает Сергей Сопчук. - Выборы по партийным спискам могут просто не состояться. Снижение же порога до 1-2%, наоборот, приведет к тому, что состав партийной части депутатского корпуса будет слишком разношерстным и это резко снизит его работоспособность. Порог в 5% - это золотая середина.

Напомним, что положения избирательной системы Приморского края изложены в едином документе - Избирательном кодексе Приморского края.

После утверждения новых федеральных поправок в Совете Федерации и их подписания Президентом Российской Федерации приморские депутаты должны будут привести свой Избирательный кодекс с соответствие с федеральным законодательством.

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