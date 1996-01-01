Дальнегорский округ рискует остаться без всего

Дальнегорский мэр Геннадий ЛЫСЕНКО публично обратился к членам муниципального избиркома с призывом не тянуть с назначением даты очередных выборов мэра Дальнегорского округа.

Декабрьско-январские выборы главы городского округа были признаны несостоявшимися. Лысенко считает, что надо как можно быстрее провести повторные выборы. Во-первых, не за горами отопительный сезон, подготовка к которому потребует немало сил, времени и средств.

Во-вторых, наступает пора формирования бюджета на будущий 2006 г. А в свете вступления в силу нового ФЗ № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" вопрос осуществления бюджетного процесса становится особенно острым. В итоге Лысенко предложил провести выборы на пост главы городского округа не позже сентября текущего года.